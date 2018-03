FPÖ-Stefan: "Direkte Demokratie" auf lange Bank geschoben

Wien (OTS) - "Im heutigen Verfassungsausschuss haben SPÖ, ÖVP und Grüne einen gemeinsamen Antrag zur 'Direkten Demokratie' beschlossen, der sich vom ursprünglichen gemeinsamen Oppositionsantrag in wesentlichen Punkten unterscheidet und nur mehr als 'Light'-Variante zu bezeichnen ist", kritisierte der freiheitliche Verfassungssprecher NAbg. Mag. Harald Stefan. Auffällig sei zudem, dass dieser Antrag nun in eine außergewöhnlich lange Begutachtung (Anm.: sechs Wochen) geschickt werde, die wohl den Sinn haben dürfte, dass es vor den Wahlen zu keiner Beschlussfassung komme, so Stefan.

Der ursprüngliche Antrag der Oppositionsparteien, den der legislative Dienst des Parlaments ausgearbeitet habe, sei dafür von SPÖ und ÖVP abgelehnt worden, zeigte sich Stefan vom "Umfaller" der Grünen enttäuscht. Offenbar werde Seitens der Regierung befürchtet, dass der Oppositionsantrag bei der Begutachtung besser ausfallen könnte als die "Light"-Variante, so Stefan. Unterscheide sich doch der Oppositionsantrag in wesentlichen Punkten von den Regierungsvorstellungen, so Stefan.

So sehe die Regierung eine zwingende Volksbefragung nunmehr bei 10 Prozent der Wahlberechtigten vor, während die Opposition 4 Prozent für ausreichend erachtet hätte. Auch gebe es jetzt Tabuzonen, über die nicht abgestimmt werden dürfe, so Stefan. Weiters entscheide im Regierungsvorschlag das Parlament ob dem Volksbegehren mittels Gesetz genüge getan worden sei und nicht wie es die FPÖ vorgeschlagen habe, die Initiatoren selbst, zeigte Stefan die Defizite des SPÖ-ÖVP-Grün-Vorschlages auf.

