AUF-AFH: Einer der ganz Großen verlässt den Nationalrat!

Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher-Arbeitsgemeinschaft Freiheitlicher Heeresangehöriger bedauert Rückzug Grafs aus Nationalrat

Wien (OTS) - Die AUF-AFH bedauert zutiefst den gestern bekannt gewordenen Schritt von Martin Graf, sich aus dem Nationalrat zurückzuziehen. Martin Graf, langjähriges Mitglied der AUF-AFH war immer ein großer Befürworter und Unterstützer des Österreichischen Bundesheeres und der Freiheitlichen Heeresangehörigen. Er hat viele der Initiativen mitgetragen, so z.B. mit der AUF-AFH gemeinsam die 1. Ausgabe der Zeitschrift "unzensuriert" herausgegeben. Auch in der Wehrpflichtdebatte hat er als Initiator der Petition "Pro Wehrpflicht" gemeinsam mit der AUF-AFH maßgeblich zum Erfolg in der Volksbefragung beigetragen. Dankenswerter Weise organisierte er auch viele Veranstaltungen mit Offizieren und Unteroffizieren in- und ausländischer Armeen und erhöhte dadurch den Stellenwert der AUF-AFH inner- und außerhalb Österreichs maßgeblich.

Martin Graf war immer ein großes Vorbild an Fleiß, Geradlinigkeit und Aufrichtigkeit, aber auch Geselligkeit und gute Laune zählten zu seinen persönlich hervorstechenden Eigenschaften. Als Nationalrat hat er sich oft und gerne mit Soldaten umgeben, hatte für jedes Anliegen ein offenes Ohr und stets eine Idee, "das Gefecht zu führen".

Der jetzige Schritt zeichnet Martin Graf als absolut integren Ehrenmann aus, weil er persönliche Ziele hintanstellt, wenn es um höhere Ziele geht. Für uns Soldaten ist sein Schritt zwar schwer zu akzeptieren, aber dennoch in höchstem Maße zu respektieren.

Wir, die Freiheitlichen Heeresangehörigen wünschen unserem Martin auf seinem weiteren beruflichen als auch privatem Lebensweg alles erdenklich Gute.

Obst Werner Hammer, MSD

Bundesobmann der AUF - AFH

