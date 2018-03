Mayer ad Walser: Notorisches Schlechtreden ändert nichts an Erfolgsgeschichte Neue Mittelschule

58 Prozent der NMS-Absolventen haben AHS-Reife - Zahlreiche Vorteile der NMS - Walser offenbar gegen chancengerechte Bildung

Wien (OTS/SK) - Mit Unverständnis reagiert SPÖ-Bildungssprecher Elmar Mayer auf jüngste Äußerungen des grünen Bildungssprechers Walser und des Bildungswissenschafters Haider zum Thema Neue Mittelschule (NMS). "Hier haben sich zwei gesucht und gefunden, die aus leicht durchschaubaren Motiven und wider besseres Wissen gegen das Erfolgsmodell Neue Mittelschule agitieren. Es ist schade, dass einem karenzierten AHS-Direktor und einem ehemaligen BIFIE-Direktor, dessen Vertrag nach einem vernichtenden Rechnungshof-Bericht über den Umgang mit Steuergeld nicht verlängert wurde, zum Thema Bildung nicht mehr einfällt als notorisches Schlechtreden." Walsers Frontalattacke auf die erfolgreiche Neue Mittelschule sei "nichts anderes als ein Offenbarungseid dahingehend, dass der grüne Bildungssprecher nur in Sonntagsreden für ein chancengerechtes Bildungssystem und in Wirklichkeit Verfechter eines elitären Bildungssystems ist", sagte Mayer heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die Neue Mittelschule sei ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur gemeinsamen Schule und liefere damit einen großen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit. Die Neue Mittelschule biete außerdem eine Reihe von Vorteilen, betonte Mayer mit Verweis auf individuelle Förderung, Team-Teaching und die neue Lern- und Lehrkultur. Dass die NMS ein voller Erfolg ist, werde nicht nur durch mehrere Umfragen zur Zufriedenheit mit der Neuen Mittelschule belegt, sondern auch durch aktuelle Zahlen zur AHS-Reife der NMS-Schülerinnen und -Schüler, betonte Mayer. Demnach schaffen rund 58 Prozent der NMS-Schülerinnen und -Schüler die Berechtigung zum Aufstieg in eine AHS bzw. BHS. Gegenüber dem Vorjahr sei das ein Anstieg von 10,1 Prozent, zeigte sich Mayer über den Erfolg der Neuen Mittelschule erfreut.

Dass Walser und Haider bloße Spekulationen als Tatsachen verkaufen, sei ein deutlicher Beweis für die "unsaubere Vorgangsweise von Walser und Haider, denen es nur um Kritik um der Kritik willen geht. Das Heranziehen der Bildungsstandards für Aussagen über die Neue Mittelschule ist unseriös, schließlich liegen laut Haiders eigener Analyse vor gerade einmal sechs Monaten aufgrund der geringen Anzahl an getesteten Schülerinnen und Schülern der NMS bei den Bildungsstandards weder zuverlässige noch repräsentative Daten vor", betonte Mayer. Die Aussagen von Walser und Haider seien daher "an den Haaren herbeigezogen und richten sich von selbst", stellte der SPÖ-Bildungssprecher klar.

"Der Neuen Mittelschule, bei der Chancengerechtigkeit und die individuelle Förderung aller Talente groß geschrieben wird, gehört die Zukunft. Daran ändert auch das notorische Schlechtreden von Walser & Co. nichts. So ein Erfolgsprojekt einzustellen, das beweisbar mehr Schülerinnen und Schülern aus sozial nicht privilegierten Familien eine Chance auf höhere Bildung ermöglicht, wäre ein Rückschritt in die bildungspolitische Steinzeit", unterstrich Mayer. (Schluss) mb/sn

