41. Welldone Lounge - "Entstehung, Entwicklung und Verwandlung"

Wien (OTS) - Am 27. Juni 2013 war es endlich wieder so weit. Die Welldone GmbH, Werbung und PR lud zur Sommerlounge 2013 ganz im Zeichen der Veränderung. Das zur "Schmetterlings-Lounge" verwandelte Palmenhaus im Burggarten erwies sich zum wiederholten Mal als stimmungsvoller Veranstaltungsort für ein pro-aktives Miteinander von Vertretern aus Politik, Wirtschaft und dem österreichischen Gesundheitswesen. Die Präsidentin des österreichischen Nationalrats, Mag. Barbara Prammer, fungierte als Keynote Speaker +++

Mehr als 200 geladene Gäste folgten der Einladung von Robert Riedl, Geschäftsführer der Welldone GmbH, Werbung und PR, und Mag. (FH) Birgit Bernhard, Head of Accounts, zur 41. Welldone Lounge in den Burggarten. Begeistert ob der Location und verzaubert von dekorativen Schmetterlingen fand man sich ein zum sommerlichen Meinungsaustausch. Das Buffet verführte mit sommerlich leichten Köstlichkeiten, dazu passten erfrischende Getränke.

Robert Riedl eröffnete die Lounge und hieß die zahlreichen Gäste willkommen. Nach den einleitenden Worten von Mag. (FH) Birgit Bernhard richtete sich Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer mit ihrem Vortrag zum Gesetzwerdungsprozess an das Publikum.

Transparenz und Öffnung des Hauses

Als Präsidentin des österreichischen Nationalrats bekleidet Prammer seit Oktober 2006 eines der höchsten politischen Ämter im Staat. In Ihrer Rede verdeutlichte sie die Rolle des Parlaments:

"Ungefähr 600 Gesetzesbeschlüsse gab es in dieser Gesetzgebungsperiode, allein 150 davon direkt auf Initiative des Nationalrats." In zahlreichen Ausschüssen werden die Gesetzesentwürfe begutachtet und geändert. Dieses Vorhaben ist zeitaufwendig und erfordert viel Information und Diskurs. "Auch wenn überall von Beschleunigung die Rede ist, für diesen Prozess wünsche ich mir Entschleunigung. Im Fokus steht nicht die Geschwindigkeit, sondern eine genaue Prüfung der Inhalte." Prammer beschrieb auch die Veränderungen, die während ihrer Leitung im Nationalrat stattgefunden haben: "Wir entwickeln uns stetig weiter. Worauf in der nächsten Legislaturperiode besonders Augenmerk gelegt werden muss, ist der Ausbau der parlamentarischen Zusammenarbeit und der wissenschaftlichen Dienste."

In den letzten Jahren wurde das Parlament für die Bevölkerung geöffnet. "Vonseiten der Österreicher herrscht großes Interesse daran, die Abläufe, die Arbeit und die Politiker kennenzulernen", erklärte Prammer diese Entwicklung: "Zusätzliche politiknahe Veranstaltungen im Nationalrat zielen darauf ab, den politischen Dialog und den Diskurs im Haus stärker zu forcieren. So können wir jedes Jahr mehr als 100.000 Besucher bei uns begrüßen."

Ein Gesetz entsteht

Aber auch der Gesetzwerdungsprozess lässt sich von den Bürgern in jeder Phase nachvollziehen, wie die Nationalratspräsidentin ausführte. Technisch gesehen langt zuerst der Gesetzesentwurf im Nationalrat ein, es folgen Beratungen in einem Ausschuss, danach die zweite und dritte Lesung im Nationalrat. Danach wird der Antrag im Bundesrat behandelt, die letzten Schritte sind die der Beurkundung und die Kundmachung. "Die Bevölkerung kann inzwischen, da wir nunmehr elektronisch sehr gut organisiert sind, auf der Homepage des Parlaments genau nachvollziehen, welche Anträge und Themen aktuell diskutiert werden und wie weit die jeweiligen Themen besprochen sind. Auch sind die Prozesse der Entscheidungsfindung nachvollziehbar. Am Ende steht ein tragfähiger Kompromiss, der in seiner Entstehung die Meinungen aller respektiert, um Abgleich von Ansichten bemüht." Bis ein Gesetz tatsächlich in Kraft tritt, braucht es viel Information, Diskussion und auch Zeit.

"Anders als mehrheitlich angenommen, ist das Parlament ein Ort gelebter Demokratie und nicht Politik nach Parteizugehörigkeit", schloss Präsidentin Prammer ihren Vortrag.

Mit dem Welldone-Team und der PERI Group diskutierten u.a.:

Mag. Barbara Prammer, Präsidentin des österreichischen Nationalrates Rudolf Hundstorfer, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Dr. Ferdinand Felix, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Dr. Martin Fuchs, Chefarzt der SVA

MMag. Dr. Madeleine Petrovic, Abgeordnete zum Nationalrat

Dr. Hans Peter Petutschnig, Ärztekammer für Wien

Dr. Josef Probst, Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger

Mag.pharm. Gottfried Bahr, Obmann Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich

Mag.pharm. Heinrich Burggasser, ehem. Präsident der Österreichischen Apothekerkammer

Mag. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Apothekerkammer Oberösterreich

Univ.-Prof. Dr. Michael Kunze, Institut für Sozialmedizin, Zentrum für Public Health, MedUni Wien Univ.-Prof. Dr. Marcus Müllner, Leiter Medizinmarktaufsicht, AGES

Peter Munk, Geschäftsführer Evangelisches Krankenhaus

Univ.-Prof. Dr. Jürgen M. Pelikan, Ludwig Boltzmann Institut Univ.-Prof. Dr. Rudolf Schoberberger, Institut für Sozialmedizin, Zentrum für Public Health,

MedUni Wien

Univ. Prof. Dr. Thomas Stefenelli, Vorstand der 1.Med.Abt.SMZ Ost -Donauspital

Prim. Dr. Klaus Vavrik, Präsident der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit

Univ.-Prof. Dr. Ernst Wolner, Präsident des Obersten Sanitätsrat und Präsident des Rudolfinervereins

Dr. Joachim Buttgereit, Geschäftsführer Novo Nordisk

Emanuel Eisl, COO Contento

Dr. Eva Höltl, Leiterin des Health Center der Erste Bank AG

Stefan König, Geschäftsführer Takeda

Ing. Andreas Kronberger, Geschäftsführer Baxter Healthcare

Dkfm. Manuel Reiberg, Geschäftsführer Daiichi Sankyo Austria GmbH Norbert van Rooij, Geschäftsführer Grünenthal GmbH

Mag. Stefan Ströbitzer, ORF

Ing. Franz Weiss, Geschäftsführer Rentex

Mag. Kathrin Zechner, ORF

