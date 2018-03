EANS-Adhoc: Miba Aktiengesellschaft / Miba schüttet Dividende in Höhe von 8,00 Euro je Aktie aus

Die Hauptversammlung der Miba AG hat heute die Ausschüttung einer Dividende von 8,00 Euro je Aktie (Vorjahr 8,00 Euro) für das Geschäftsjahr 2012/13 beschlossen. Gemessen am Aktienkurs zum Bilanzstichtag 31. 1. 2013 entspricht dies einer Dividendenrendite von 3,5 Prozent.

In der am 28. Juni 2013 stattgefundenen 27. ordentlichen Hauptversammlung wurde für das Geschäftsjahr 2012/13 (per 31. 1. 2013) die Ausschüttung einer Dividende von 8,00 Euro pro Stamm- und Vorzugsaktie beschlossen. Die Miba bietet ihren Aktionären sowohl Kontinuität bei der Dividendenzahlung als auch eine interessante Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Als Valutatag für die Dividendenauszahlung wurde der 8. Juli 2013 festgesetzt.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ Die börsennotierte Miba AG (WKN 872002) zählt zu Österreichs führenden Industrie- und Technologieunternehmen. 1927 in Laakirchen (OÖ) gegründet, entwickelt und produziert die High-Tech-Gruppe heute an mehr als 20 Standorten in elf Ländern.

Miba Produkte sind in Pkw, Lkw, Baumaschinen, Zügen, Schiffen, Flugzeugen und Kraftwerken der weltweit jeweils führenden Hersteller zu finden. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Gleitlager, Reibbeläge, Sinterformteile und Beschichtungen. Weiters fertigt die Miba passive elektronische Bauelemente wie Widerstände und Entwärmungssysteme, die u.a. bei Energieübertragungssystemen benötigt werden. Darüber hinaus entwickelt und produziert das Unternehmen Sondermaschinen zur präzisen mechanischen Bearbeitung von Großbauteilen. Die Miba beschäftigt mehr als 4.300 Mitarbeiter, die Hälfte davon in Österreich. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2012/13 betrug 606,6 Millionen Euro bei einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 69,9 Millionen Euro.

