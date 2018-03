Hundstorfer begrüßt EU-Paket zu Jugendbeschäftigung - Jugendgarantie eröffnet jungen Menschen in Krisenländern wieder Perspektiven

Rasche Umsetzung der Jugendgarantie auch Bundeskanzler Faymann zu verdanken

Wien (OTS/BMASK) - "Die Entscheidung der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel, sechs Milliarden Euro für den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit bereits in den kommenden beiden Jahren zu investieren, ist absolut richtig und unbedingt notwendig. Wir müssen alles daran setzen, um der Jugend in Europa Perspektiven und Lebenschancen zu eröffnen", unterstrich Sozialminister Rudolf Hundstorfer am Freitag in einer Aussendung. Hundstorfer verwies auf die Jugendgarantie, durch die nun in ganz Europa, gemäß dem österreichischen Beispiel, arbeitslose junge Menschen nach vier Monaten einen Job, eine qualitativ hochwertige Arbeit oder eine Ausbildung erhalten sollen. ****

"Wir haben diese Jugendgarantie in Österreich schon seit Jahren und sie ist einer der Gründe, warum wir die zweitniedrigste Jugendarbeitslosigkeit in Europa haben", so Hundstorfer. Der Sozialminister dankte in diesem Zusammenhang Bundeskanzler Faymann, der sich in den europäischen Gremien sehr stark für die Umsetzung von wirkungsvollen Maßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit eingesetzt hat. "Es ist auch dem Engagement von Werner Faymann zu verdanken, dass nun das Geld wesentlich rascher zur Verfügung steht. Europa muss kräftige Impulse setzen, um die wirtschaftliche Talfahrt beenden zu können. Das Jugendbeschäftigungspaket ist hier ein sehr wichtiges Signal und wird vor allem in den Krisenländern vielen jungen Menschen wieder eine Zukunft geben", schloss Hundstorfer. (Schluss)

