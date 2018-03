FPK-LPO Ragger: Budget zeigt Hilf- und Ideenlosigkeit der Linkskoalition

Sozialreferentin schafft neue Budgetposition für Unterhaltung in ihrem Büro

Klagenfurt (OTS) - "Auch das jetzt vorgelegte Budget 2013 bestätigt, dass die ersten 100 Tage der Linkskoalition 100 Tage Stillstand waren. Es ist ein Dokument der Hilf- und Ideenlosigkeit", erklärt der Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger. Der Haushaltsplan sehe eine Ausweitung der Ausgaben um 167,7 Millionen auf 2,284 Milliarden Euro vor. Die Nettoverschuldung steige im Vergleich im Vorjahr um 23 Millionen auf 127,2 Millionen Euro.

Ein erhöhter Aufwand wäre angesichts der steigenden Arbeitslosigkeit zu vertreten, wenn Wirtschaftsförderung und Investitionen erhöht würden. "Doch das ist fatalerweise nicht der Fall. Im Gegenteil. Rot, Grün und Schwarz reduzieren die Ausgaben im sozialen Wohnbau und in der Unterstützung von Gewerbebetrieben", kritisiert Ragger. Rund zehn Millionen Euro weniger stehen für diese beiden arbeitsmarktpolitisch wichtigen Bereiche zur Verfügung. Die Kärntner Linkskoalition konterkariere mit diesen Kürzungen die Bundesregierung, welche in dieser Woche ein Konjunkturpaket zur Förderung des Arbeitsmarktes beschlossen hat.

Weiters weist Ragger darauf hin, dass auf alle Gemeinden ein enormer Kostenschub zukommt. "Das Sozialbudget wird um über elf Prozent ausgeweitet. Die Zeit der moderaten Steigerungen ist vorbei. Mit dem Budget 2013 wird eine neue Ära der zweistelligen Ausgabenzuwächse eingeläutet", so Ragger. Er warte ab, wie die SP-Bürgermeister darauf reagieren werden, dass sie über sieben Millionen Euro mehr zahlen müssen, wenn einige ihn seinerzeit sogar wegen einer vier prozentigen Anhebungen des Sozialbudgets kritisiert hatten.

Abschließend bemängelt Ragger, dass die SP-Regierungsmitglieder bei sich selbst nicht sparen. "Sozialreferentin Dr. Beate Prettner reserviert für ihr Regierungsbüro ein eigenes Kulturtaschengeld von 8.000 Euro. Kunst im Büro Prettner heißt diese bisher nicht bekannte Budgetposition. "Wenigstens dabei beweisen Rot-Grün und Schwarz Kreativität. Wie ist das zu verstehen? Wird sich Prettner Künstler zur Zerstreuung von der harten Arbeit im Gesundheits- und Sozialressort in ihr Büro bestellen oder bekommt sie Bilder, welche sie vom harten Politikeralltag ablenken", fragt Ragger. Aber nicht mal die fantasievollsten Kulturtreibenden könnten dieses Budget verträglich machen.

Es wäre aber nicht die Linkskoalition, wenn sie für diese Konzeptlosigkeit nicht eine Ausrede parat hätte. In den Erläuterungen zum Haushaltsplan schreibt Finanzreferentin Dr. Gabriele Schaunig-Kandut: Man könne erst ab 2014 erwarten, dass die Koalition imstande ist, ihre politischen Zielsetzungen in einem Budget darzustellen. "Rot Grün und Schwarz legen somit ein Budget vor, für das gar nicht verantwortlich sein wollen", so Ragger abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPK

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404