"Bürgeranwalt" am 29. Juni: Volksanwältin Mag. Terezija Stoisits zieht Bilanz über ihre Amtszeit

Kampf gegen Kraftwerk

An der Schwarzen Sulm, einem Fluss am Fuß der Koralm in der Steiermark, soll ein Wasserkraftwerk errichtet werden. Der Fluss befindet sich in einem Natura-2000-Schutzgebiet. Empört versuchen Grüne und Anrainer seit Mitte Mai den Baubeginn zu verhindern. Die Kraftwerksbetreiber haben kein Verständnis dafür. Sie haben einen rechtskräftigen Bescheid, der das Bauen dort erlaubt.

Volksanwältin Mag. Terezija Stoisits zieht Bilanz über ihre Amtszeit

"Einsprachigkeit ist heilbar" ist der Leitspruch von Volksanwältin Mag. Terezija Stoisits. Selbstredend, dass die kroatischstämmige Burgenländerin auch den Amtseid als erste "Grüne" Volksanwältin beim Bundespräsidenten in zwei Sprachen ablegte. Sich für andere einsetzen sei 23 Jahre lang ihr Beruf gewesen, sagt sie kurz vor dem Auslaufen ihrer Amtsperiode. In den sechs Jahren als Volksanwältin war es ihr stets ein Anliegen, Gesetze, die unverständlich waren oder an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigingen, zu verbessern. Das will sie künftig auch als Beamtin fortsetzen. Johannes Hoppe hat ein launiges Porträt der scheidenden Volksanwältin gestaltet.

Hat Anwalt Schmerzensgeld veruntreut?

Der Niederösterreicher Ludwig H. hatte 2009 einen schweren Motorradunfall. Mit der Versicherung des schuldigen Unfalllenkers hatte sein damaliger Anwalt einen außergerichtlichen Vergleich abgeschlossen, Ludwig H. sollte mehr als 60.000 Euro Schmerzensgeld und Verdienstentgang bekommen. Doch das Geld ist immer noch nicht auf seinem Konto, obwohl die Versicherung den Betrag nachweislich schon vor zwei Jahren auf das Konto des Anwalts überwiesen hat. Hat der ehemalige Anwalt des Unfallopfers das Geld womöglich veruntreut? Wie reagiert die Rechtsanwaltskammer bei solchen Verdachtsfällen?

