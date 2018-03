Seniorenbund-Bundesvorstand: Kanzlerwechsel als klares Jahresziel der Senioren!

Umfangreiche Seniorenbund-Forderungen in den ÖVP-Programmen abgesichert. Dringende Forderung nach bundeseinheitlicher Senioren-Ermäßigung bei allen öffentlichen Verkehrsmitteln!

Wien (OTS) - In seiner heutigen Bundesvorstandssitzung konnte der Österreichische Seniorenbund Herrn Vizekanzler und Außenminister ÖVP-Chef Dr. Michael Spindelegger zu einer umfassenden Aussprache begrüßen. Der Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes, Dr. Andreas Khol, hält dazu stellvertretend für den gesamten Bundesvorstand fest:

"Mit Michael Spindelegger haben wir einen ÖVP-Chef, der uns Senioren als gleichberechtigte Partner in seine Arbeit einbindet. Dies zeigt sich an aktuellen Erfolgen wie der Einführung von Pflegekarenz und Pflegeteilzeit per 2014 sowie bei den aktuellen Beschlüssen zur Reform von Wehrdienst und Zivildienst, wodurch die ÖVP besonders dem bei der Jänner-Volksbefragung deutlich ausgedrückten Sicherheits- und Versorgungsbedürfnis der Älteren Rechnung trägt. Zudem konnten in den aktuellen Wahlprogrammen der ÖVP umfangreiche Seniorenbund-Forderungen abgesichert werden. So wurde im ÖVP-Programm "leistbares Leben" die Seniorenbund-Sparrechnung unserer Abgeordneten und Bundesobmann-Stellvertreterin Mag. Gertrude Aubauer in vollem Umfang abgebildet - um nur ein konkretes Beispiel zu nennen. Auch durch die Nominierung der beiden Seniorenbund-Kandidatinnen Mag. Gertrude Aubauer und Susanne Walpitscheker an wählbaren Stellen auf der Bundesliste, zeigt die ÖVP die Wertschätzung der Seniorinnen und Senioren sowie der Seniorenbund-Arbeit."

Ärgernis unterschiedlicher Senioren-Tarife in Österreich

"Eine wichtige Seniorenbund-Forderung rückte im heutigen Bundesvorstand in den Mittelpunkt: Wir verlangen eine Senioren-Ermäßigung nach Tiroler Vorbild in ganz Österreich. Zur Zeit muss man sich für jeden Verkehrsbetrieb eine eigene Senioren-Ermäßigungskarte anschaffen. Die ÖBB-Vorteilscard Senior wird zwar aus Steuermitteln gestützt, gilt aber nicht in ganz Österreich bzw. in jedem Verkehrsverbund in anderem Ausmaß. So gewährt z.B. der Salzburger Verkehrsverbund nur eine 30-prozentige Ermäßigung für Senioren, während andere hier bis zu 50 Prozent des Preises nachlassen. Es ist aus unserer Sicht inakzeptabel, wenn ein bundesweit steuerlich unterstütztes Angebot je nach Wohnort und Fahrtstrecke so unterschiedliche Ergebnisse für die Seniorinnen und Senioren erzielt", so Khol abschließend.

