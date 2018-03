Leitl: EU-Gipfel beschließt von der WKÖ geforderte Garantieplattform für einfachere und bessere KMU-Finanzierung

Garantieplattform soll bis zu 1 Mio. KMU zugute kommen und günstige KMU-Kredite von bis zu 100 Mrd. Euro fördern - EU-Pakt für Jugendjobs sehr wichtiger Schritt

Wien (OTS/PWK490) - Die von der Wirtschaftskammer erhobene Forderung nach einer europäischen Garantieplattform mit dem Zweck, KMU den Zugang zu Bankenfinanzierungen zu erleichtern und so ein wichtiges Wachstumshemmnis zu beseitigen, steht vor der Realisierung: Der EU-Gipfel hat im Zuge des Beschlusses über den Finanzrahmen 2014-2020 ausdrücklich die Einrichtung einer solchen Garantieplattform beschlossen anstatt, wie zunächst geplant, nur in einzelnen Programmen wie dem neuen KMU-Programm COSME Garantieelemente zu stärken. Auch der Vorschlag, Strukturfondsmittel für die Garantieplattform zu verwenden, wurde aufgenommen. "Damit ist der Wirtschaftskammer ein wichtiger Erfolg zugunsten der KMU in Österreich und ganz Europa gelungen. Die jahrelange Überzeugungsarbeit in Brüssel gemeinsam mit unserem europäischen Dachverband Eurochambres hat sich ausgezahlt", freut sich Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl.

Gemäß Gipfelbeschluss soll der ECOFIN nun rasch gemeinsam mit der Kommission und der Europäischen Investitionsbank (EIB) die genauen Parameter dieser Europäischen Garantieplattform festlegen, wobei -wie von der WKÖ vorgeschlagen - auch Synergien zwischen europäischen und nationalen Mitteln genützt werden sollen. Die Garantieplattform, die bereits ab 2014 operativ sein wird, soll nach aktuellen Überlegungen mit etwa 10 Milliarden Euro ausgestattet sein, wobei ein großer Teil der Mittel aus den Strukturfonds kommen wird. Hier sei, so Leitl, vor allem Regionalkommissar Johannes Hahn für die Unterstützung zu danken. Je nach Ausgestaltung könnten 600.000 bis 1 Mio. KMU in Europa erreicht werden und KMU-Kredite mit einem Volumen von insgesamt 60 bis 100 Mrd. Euro unterstützt werden.

Leitl begrüßte auch die grundsätzliche Einigung auf die Höhe der Regionalfördermittel. Priorität haben auch hier die Themen KMU und Innovation. Zu kritisieren sei in diesem Zusammenhang allerdings, dass in Österreich wegen der überschießenden Förderbürokratie bei den Strukturfonds Förderuntergrenzen geplant sind, die einen Teil der KMU von der EU-Regionalförderung wieder ausschließen. "Hier sind innerösterreichisch Nachbesserungen notwendig, damit alle KMU Regionalfördermittel bekommen können." Positiv sieht Leitl, dass es in Österreich zu keiner Reduktion der Regionalfördergebiete kommt, in denen auch große Leitbetriebe gefördert werden können.

Die Wirtschaftskammer unterstützt auch den vom Gipfel beschlossenen EU-Paket für Jugendbeschäftigung: "Die - vor allem in einigen südlichen Ländern - skandalös hohe Jugendarbeitslosigkeit darf nicht einfach hingenommen werden", betont der WKÖ-Präsident. "Wenn junge Menschen auf der Straße statt im Arbeitsleben stehen, bedeutet das den Verlust von Lebens- und Zukunftsperspektiven für eine ganze Generation und letztlich die Gefahr einer Destabilisierung des sozialen und politischen Systems. Der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit geht uns alle an und jeder hat seinen Beitrag zu leisten - auch die EU". Der nun fixierte Fördertopf von 6 Mrd. Euro sei ein Signal, dass Europa "die Jugend nicht im Regen stehen lässt". Vor allem aber gehe es darum, die arbeitslosen jungen Leute in die Betriebe zu bringen und ihnen dort eine Ausbildung zu ermöglichen, die ihren Fähigkeiten angemessen ist. "Wenn jedes dritte Unternehmen einen jungen Menschen aufnimmt, ist die Jugendarbeitslosigkeit in Europa beseitigt. Die Europäische Union sollte dies konkret unterstützen. Mittel aus dem Sozialfonds oder dem Leonardo-da-Vinci-Programm bieten sich dazu an."

Last not least begrüßt Leitl das grüne Licht für den Beitritt Lettlands zur Eurozone als ein "Zeichen der Stärkung und des Zusammenhalts in der Währungsunion" und die Aufnahme von konkreten Beitrittsverhandlungen mit Serbien spätestens im Jänner 2014. "Die Übernahme von EU-Regeln dort stärkt Rechtssicherheit, wirtschaftliche und politische Stabilität und stärkt damit auch österreichische Unternehmen, die in Serbien als Exporteur oder Investor tätig sind." Gleichwohl sei klar, dass der Erweiterungsprozess auf Seiten der EU rechtzeitig von institutionellen Reformen bzw. einer vertieften Integration begleitet sein muss. "Europa muss handlungsfähig sein und bleiben, das hat sich gerade auch in den letzten (Krisen-)Jahren gezeigt." (SR)

