ORF: EU-weite "Good Practice" in der Gleichstellung von Frauen und Männern

EU-Agentur EIGE zeichnet den ORF-Gleichstellungsplan als Good Practice aus

Wien (OTS) - Der Gleichstellungsplan des ORF ist von EIGE, dem Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen, als eine von 14 Good Practices in der Europäischen Union ausgezeichnet worden. Der Plan umfasst Ziele, Maßnahmen und konkrete Vorgaben zur Gleichstellung von Frauen und Männern im Unternehmen bis 2018. Zu den Begründungen für die Auszeichnung des ORF-Gleichstellungsplan zählen die Ganzheitlichkeit des Plans, dass er Frauen wie Männer anspricht, zahlreiche relevante Bereiche abdeckt (Bewusstseinsarbeit, Quoten, Training, Vereinbarkeit, spezielle Frauenförderung) und nachhaltig auf sechs Jahre ausgelegt ist.

Weltweit nehmen Männer nach wie vor 73 % der Positionen im Topmanagement von Medienunternehmen ein, dieses Bild spiegelt sich auch in der Europäischen Union wider. Die EU-Agentur EIGE (European Institute for Gender Equality) hat 111 Maßnahmen in Medienunternehmen und Organisationen in den Ländern der Europäischen Union inklusive Kroatien untersucht, die zu einer höheren Beteiligung von Frauen in der europäischen Medienbranche führen sollen. Als ein Vorreiter in Sachen Gleichstellung ist der ORF mit seinem seit dem Vorjahr geltenden Gleichstellungsplan ausgezeichnet worden. ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz hat den Gleichstellungsplan im September 2012 erlassen. Der Entwurf dazu war von der Arbeitsgruppe für Gleichstellungsfragen in Abstimmung mit der ORF-Gleichstellungskommission erarbeitet worden. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus den drei Gleichstellungsbeauftragten im ORF sowie deren Stellvertretungen zusammen: Dr. Monika Rupp (Vorsitzende), Doris Fennes-Wagner (stv. Vorsitzende), Mag. Claus Pirschner sowie Peter Tobisch, Judith Weissenböck und Edith Stohl.

Zu den maßgeblichen Zielen des Gleichstellungsplans zählen die Bereinigung von strukturellen Benachteiligungen von Frauen/Männern, ein Höchstmaß an Vereinbarkeit von beruflicher Tätigkeit und Betreuungspflichten sowie Gleichstellungsmanagement als Führungskräftekompetenz. Der ORF setzt damit seinen gesetzlichen Auftrag um, schrittweise einen Frauenanteil von 45 % auf allen Gehalts- und Funktionsebenen zu erreichen. In Umsetzung des Gleichstellungsplans haben u. a. 80 % der ORF-Führungskräfte bereits an Genderkompetenz-Workshops mitgewirkt und konnte der Frauenanteil in den vier höchsten Verwendungsgruppen von 26,2 auf 28,6 % gesteigert werden.

Im Zuge der weiteren Umsetzung des Gleichstellungsplans evaluiert der ORF zurzeit seine bereits bestehenden Rahmenbedingungen zur Gewährleistung bestmöglicher Vereinbarkeit. Karriere in Teilzeit wird forciert und Topsharing soll als neues Führungsmodell eingeführt werden. Sowohl Führung in Teilzeit als auch Topsharing sollen dazu beitragen, die gläserne Decke für Frauen und für Teilzeitkräfte zu durchbrechen. Der ORF spricht mit dem neuen Gleichstellungsplan insbesondere auch die Männer im Unternehmen an, mit dem Ziel, dass auch sie keine Karriereknicks aufgrund von Teilzeit oder Karenzen erfahren. Weiters beinhaltet der Gleichstellungsplan ein Programm zur Förderung von Managementskills für Frauen, erweiterte gendergerechte Standards von der Stellenausschreibung bis zur -besetzung samt Hearings sowie einen alljährlichen Equality Check in allen Direktionen und Landesstudios.

EIGE begründet seine Auswahl der ORF-Gleichstellungsmaßnahmen als Good Practice mehrfach: Der Plan hat das Potenzial, Frauen Zutritt zu allen Positionen zu ermöglichen sowohl im Management, im Journalismus wie in der Technik. EIGE erwartet als Ergebnis einen erhöhten Frauenanteil an der Spitze des Unternehmens. In einem Short Summary zur Studie charakterisiert EIGE den ORF-Plan: "Currently, in the 27 EU Member States and Croatia, there are no other state media broadcasters that implement such a measure. The Gender Equality Plan is a self-regulation tool safeguarding gender equality and is grounded in a clear, appropriate, and comprehensive definition of women's access to decision-making within media organisations as its expected outcome is to increase the share of women at top level positions and the highest editorial positions, charging them with responsibility in media policy-making and production." Weiters befindet sich unter den 14 ausgewählten Good Practices KVINFO eine dänische Expertinnen-Datenbank.

