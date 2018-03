FPÖ Obermayr: Cameron sichert 4 Milliarden schweren Briten-Rabatt, Faymann opfert dagegen geringfügen Österreich Rabatt

Einmal mehr fällt Faymann in Brüssel um und hält seine Versprechungen nicht

Wien (OTS) - "Rien ne va plus, Brüssel hat sich in der Nacht auf Freitag endgültig auf die fast 1 Billion schwere EU-Finanzplanung von 2014-2020 geeinigt. Aber nicht alle Nettozahler werden gleich tief in die Tasche greifen müssen. Denn obwohl überall von Sparen, Kürzungen und Einsparungen geredet wird, mehr Solidarität, mehr Abgaben gefordert werden, müssen einige Mitgliedstaaten weniger solidarisch sein als andere, oder verhandeln einfach besser," meint der freiheitliche Europaabgeordnete, Mag. Franz Obermayr.

So sei es z. B. Großbritannien unter Cameron einmal mehr gelungen, sich den jährlich rund 4 Milliarden Euro schweren Briten-Rabatt zu erhalten. Sein österreichischer Parteikollege, Bundeskanzler Werner Faymann, versprach in Camerons Windschatten noch im Februar diesen Jahres großspurig via der Wochenzeitschrift News, dass auch Österreich seinen 95 Millionen Euro Rabatt erhalten solle.

"Es kam wie es kommen musste, unser "Starverhandler" Faymann fiel in Brüssel wieder einmal auf die Knie. Dabei dürfen sich neben den Briten auch die Holländer, Schweden und Dänen freuen. Sie alle erhalten durch die Festlegung eines Pauschalbetrags einen Nettorabatt. Dänemark wird zukünftig pauschal 130 Millionen Euro Reduktion erhalten, die Niederlande 650 Millionen und Schweden 160 Millionen. Österreich verliert demgegenüber seinen Millionen-Euro-Rabatt, zusätzlich wurden uns auch noch 60 Millionen Euro an Förderungen für den ländlichen Raum gekürzt, dank Pinoccio Faymann, der Brüssler Marionette", stell Obermayr enttäuscht fest.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at