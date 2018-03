ORF III mit einem Samstag für Hans Hass und einem Sonntag mit Claudio Abbado und der Vorarlberger Bischofsweihe

Am 29. und 30. Juni im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 29. Juni, überträgt ORF III ab 9.00 Uhr die EU-Gipfel-Abschlusspressekonferenzen von Werner Faymann, Angela Merkel, dem Präsidenten des Europäischen Rats, Herman Van Rompuy, Kommissionspräsident José Manuel Barroso und dem EU-Parlamentspräsidenten, Martin Schulz. Vor der Sommerpause kocht der Streit um die EU-Krisenpolitik in Brüssel noch einmal hoch: Bei ihrem Gipfel nehmen sich die Staats- und Regierungschefs einmal mehr die Wirtschaftspolitik vor.

ORF III gestaltet am Samstag einen Themenabend in Erinnerung an den österreichischen Tauchpionier und Unterwasserforscher Hans Hass, der voriges Wochenende 94-jährig verstorben ist. Um 20.15 Uhr präsentiert Naturfilmer Erich Pröll, langjähriger Wegbegleiter des Ehepaars Lotte und Hans Hass, mit "Der letzte Tauchgang" ein ganz persönliches Porträt. Es folgen drei der größten Filmerfolge von Hans Hass, "Abenteuer im Roten Meer", "Unternehmen Xarifa" und "Menschen unter Haien". Zum Abschluss des Themenabends informiert die Dokumentation "Hans Hass - Der Mann, der das Meer entdeckte" über Leben und Werk der großen Taucherlegende. Mehr Informationen sind unter http://presse.ORF.at zu finden.

Am Sonntag, dem 30. Juni, überträgt ORF III um 16.30 Uhr live aus Vorarlberg die Bischofsweihe von Benno Elbs. Die Weihe werden der Salzburger Erzbischof Alois Kothgasser, Kardinal Christoph Schönborn, der apostolische Nuntius Peter Stephan Zurbriggen sowie der Feldkircher Altbischof Elmar Fischer gemeinsam vornehmen. Die Predigt wird Kardinal Schönborn halten.

Der beliebte Schauspieler, Entertainer und Chansonnier Michael Heltau feiert am 5. Juli seinen 80. Geburtstag und kann auf eine vielfältige Karriere zurückblicken. ORF III feiert Heltau, der 1993 der jüngste Doyen des Wiener Burgtheaters wurde, mit dem Künstlerporträt "Michael Heltau - Mit Charme und Seele" um 18.40 Uhr.

Der Hauptabend ist schließlich ganz dem italienischen Dirigenten Claudio Abbado gewidmet, der vor kurzem seinen 80. Geburtstag feierte. Um 19.15 Uhr zeigt ORF III "Claudio Abbado: Die Stille hören - Skizzen zu einem Porträt" mit zahlreichen Interviews.

Um 20.15 Uhr brilliert Claudio Abbado als Dirigent von Rossinis "Der Barbier von Sevilla" mit international gefeierten Stars der Opernszene wie Teresa Berganza, Hermann Prey, Luigi Alva und Enzo Dara. Für die Opernverfilmung aus dem Jahr 1974 musizieren das Orchester und der Chor der Mailänder Scala.

Anschließend dirigiert Claudio Abbado Franz Schuberts "Fierrabras" um 22.40 Uhr. Barbara Rett begleitet durch die romantische Oper, die im Rahmen der Wiener Festwochen im Theater an der Wien 1988 aufgenommen. Neben anderen Solisten ist Thomas Hampson zu bewundern.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at