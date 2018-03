ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des Confed-Cup-Spiels Uruguay - Italien und den Highlights der Österreich-Radrundfahrt

Am 29. und 30. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 29. Juni 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der 64. Internationalen Österreich-Rundfahrt 2012 um 20.15 Uhr.

Die Live-Übertragung vom Spiel um Platz drei im FIFA Confederations Cup 2013 zwischen Uruguay und Italien um 17.45 Uhr, die Höhepunkte von der 1. Etappe der 65. Internationalen Österreich-Radrundfahrt um 20.15 Uhr, vom Hockey-Final-Four um 20.35 Uhr, vom Fußball-Sparkasse-Schülerliga-Finale 2013 um 20.55 Uhr und vom Austrian Summer Giants um 21.40 Uhr, das Leichtathletik-Magazin "IAAF World of Champions" mit der Folge "Helsinki 2005" um 22.15 Uhr und das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 17.15 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 30. Juni.

Jakob Fuglsang vom Team Radioshack-Nissan fuhr bei der 64. Internationalen Österreich-Radrundfahrt 2012 als erster dänischer Toursieger der Rundfahrts-Geschichte über die Ziellinie. Der 27-Jährige aus Genf entriss mit einer langen Flucht auf der Glockneretappe, wo er sich auch den Titel des "Glocknerkönigs" am Hochtor sicherte, Danilo di Luca das Gelbe Führungstrikot. Beim Einzelzeitfahren in Podersdorf am Neusiedler See ließ der starke Zeitfahrer nichts mehr anbrennen und konnte in Wien über seinen zweiten Rundfahrtssieg im Jahr 2012 nach der Luxemburg-Rundfahrt jubeln.

Im Spiel um Platz drei treffen beim Confederations Cup die beiden Verlierer der Semifinalspiele - Uruguay und Italien - aufeinander. Uruguay musste sich Gastgeber Brasilien mit 1:2 geschlagen geben. Die Italiener scheiterten an Spanien erst im Elfmeterschießen mit 6:7. Der Confederations Cup gilt als Generalprobe für die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Die insgesamt 16 Spiele finden vom 15. bis 30. Juni in den sechs WM-Stadien statt. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Wie in den vergangenen drei Jahren geht auch die 65. Auflage der Tour über acht Tage, mit acht Etappen und einer Gesamtlänge von mehr als 1.000 Kilometer. Die Tour führt durch die sieben Bundesländer Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Niederösterreich, Burgenland und Wien. Nach dem großen Erfolg des ersten Tour-Auftaktes in Innsbruck im vergangenen Jahr ist die Tiroler Landeshauptstadt wieder Schauplatz des Auftaktes. Nach einigen Runden über Kematen und Axams geht es hinauf ins Kühtai zum Höhenleistungszentrum.

Der neue österreichische Herrenmeister im Feldhockey heißt SV Arminen. Die Wiener setzten sich im Finale des Navax-Final-Four verdient mit 4:0 gegen den WAC durch und sicherten sich damit Österreichs Hockey-Krone. Auch bei den Damen heißt der Sieger SV Arminen. Die Titelverteidigerinnen siegten in einem sehenswerten Finale gegen Außenseiter Navax AHTC mit 2:1.

Die Praxis-NMS Salzburg feierte im Endspiel der 38. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft über das GRG Wien 16, Maroltingergasse, einen 4:1-Sieg und holte sich im Fußballstadion des Aktivparks Montafon in Schruns den Titel. Die Salzburger konnten damit ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. In der ersten Spielhälfte hatten die Salzburger die klar besseren Chancen und gingen mit einer 1:0-Führung verdient in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Salzburger tonangebend und konnten die Partie schließlich für sich entscheiden.

