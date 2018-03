Und der Rachefeldzug geht weiter: "Revenge" geht in die zweite Runde

Neue Folgen der Krimidramaserie ab 1. Juli am Serienmontag in ORF eins

Wien (OTS) - "Einer unser Hauptdarsteller wird das Finale nicht überleben", so viel hat Serienschöpfer Mike Kelley schon verraten, als er danach gefragt wurde, wie es in der zweiten Staffel des US-Serienhits "Revenge" weitergehen wird. Denn auch in diesen brandneuen Folgen (Start am 1. Juli, jeweils um 21.05 und 22.00 Uhr als deutsche Erstausstrahlung im Free TV in ORF eins) hat Emily Thorne (Emily Van Camp) ihren Rachefeldzug in den Hamptons noch lange nicht zu Ende gebracht - selbst wenn die langersehnte Vergeltung im Finale der ersten Season schon zum Greifen nah war. Doch auch so manch anderes ist noch offen geblieben: Wird Victoria Grayson (Golden-Globe-Nominee Madeleine Stowe) den Flugzeugabsturz überleben? Welche Geheimnisse kann Emilys Ex-Verlobter und Millionärssohn Daniel Grayson (Josh Bowman) über das Familienunternehmen "Grayson Global" zu Tage bringen? Ist Emilys totgeglaubte Mutter vielleicht doch noch am Leben? Wer ist der mysteriöse Mann aus Emilys Vergangenheit, der plötzlich wieder auftaucht? Und dann ist da auch noch Emilys großes Geheimnis, das es zu lüften gilt. Für 90 Minuten Gänsehautfeeling sorgen in Mike Kelleys lose auf Alexandre Dumas' Roman "Der Graf von Monte Christo" basierende Krimidrama-Serie neben Emily Van Camp und Madeleine Stowe u. a. Gabriel Mann, Nick Wechsler, Henry Czerny, Joshua Bowman und Christa B. Allen sowie Connor Paolo und Ashley Madekwe.

Emily VanCamp: "Emily versucht, immer eine gute Balance zwischen Gut und Böse zu finden"

Emily VanCamp erzählt über die Neuerungen in der zweiten Staffel und weshalb sie glaubt, dass ihre Rolle beim Publikum so gut ankommt:

"Emily beginnt sich in dieser Staffel auch zu überlegen, warum sie diesen Rachefeldzug überhaupt macht und wie das eigentlich alles angefangen hat. Sie stellt sich selbst die Frage, ob sie verrückt ist, weil sie Menschen das antut. Aber das Publikum mag Emily. Denn obwohl sie wie eine Soziopathin handelt, versteckt sich unter all dem ein sehr verletzliches und gekränktes Mädchen, das von diesen traurigen Gefühlen wegkommen möchte. In ihren Augen ist dies nur möglich, wenn sie Rache nehmen kann."

Über den Erfolg der Serie meint die Hauptdarstellerin: "Ich glaube 'Revenge' ist eine gute Kombination aus Spannung, Emotion und interessanten Charakteren. Die Drehbücher sind wirklich gut geschrieben, und die Menschen können sich mit den Charakteren gut identifizieren. Ich bin sehr froh, dass das Publikum unsere Serie mag, denn mir macht es unglaublich großen Spaß, Emily zu spielen, und ich hoffe, dass die Leute das auch merken. Es ist schön zu sehen, dass die Serie Erfolg hat. Zu Beginn waren wir uns alle nicht so sicher, ob das Publikum Emily mögen wird, weil sie viele schlimme Dinge anrichtet. Doch die Rückblicke helfen dem Publikum zu verstehen, warum sie das alles macht. Die Leute können sich auch in dieser Staffel auf viele neue spannende Handlungen freuen. Zum Beispiel findet Emily Interesse an einem neuen Mann, der gleich zu Beginn der neuen Staffel eingeführt wird."

Mehr zu den Inhalten der beiden Staffelauftaktfolgen

"Schicksal" (Montag, 1. Juli, 21.05 Uhr, ORF eins)

Das Segelschiff "Amanda" ist im offenen Meer gekentert. Taucher finden das Wrack und können nur mehr zwei Leichen bergen. Außerdem wird ein goldener Kompass bei den Opfern gefunden. Drei Monate zuvor befindet sich Emily (Emily VanCamp) gerade beim Training mit ihrem japanischen Lehrmeister, Satoshi Takeda, als ihr Aidan (Barry Sloane) zu Hilfe eilt. Währenddessen hält sich Charlotte (Christa B. Allen) in einer Entzugsklinik auf und versucht ihren Vater zu überreden, der Gedenkfeier ihrer Mutter beiwohnen zu dürfen.

"Auferstehung" (Montag, 1. Juli, 22.00 Uhr, ORF eins)

Jack (Nick Wechsler) ist sich über sein Verhältnis zu Amanda (Margarita Levievia) immer noch im Unklaren. Um endlich Gewissheit zu haben, bittet er sie um einen Vaterschaftstest. Unterdessen gelingt es Conrad (Henry Czerny), an das Erbe seiner Tochter heranzukommen. Emily (Emily VanCamp) versucht, ihre Freundschaft zu Charlotte (Christa B. Allen) zu vertiefen.. Weil er allein nicht klarkommt, muss sich Nolan (Gabriel Mann) für seine Firma einen neuen Geschäftsführer suchen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at