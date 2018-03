EANS-News: Elektronisches Mautsystem von Kapsch startet in Weißrussland am 1. Juli 2013 mit technischem Betrieb, am 1. August 2013 folgt der operative Betrieb

28. Juni 2013 - Das von Kapsch TrafficCom in

Weißrussland errichtete elektronische Mautsystem startet am 1. Juli 2013 mit dem technischen Betrieb. Die elektronische Gebührenerhebung und damit der operative Betrieb folgen per 1. August 2013. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt das gegenwärtige System weiter bestehen. Die mit dem Ministerium vereinbarte Zeitspanne soll von den Straßennutzern dazu genutzt werden, die notwendige Registrierung und On-Board Unit an den installierten Distributionsstellen zu erhalten. So sollen Staus und lange Wartezeiten an den Grenzen vermieden werden.

Kapsch TrafficCom hat im Februar 2012 den Auftrag zur Errichtung und zum Betrieb eines landesweites elektronischen Mautsystems in Weißrussland erhalten. Das System basiert auf Mikrowellen-Technologie, der Betrieb ist für 20 Jahre vorgesehen.

Kapsch TrafficCom ist ein Anbieter von Intelligent Transportation Systems (ITS) in den Applikationsbereichen Mauteinhebung, städtische Zugangsregelung und Parkraumbewirtschaftung, Verkehrsüberwachung, Kontrolle von Nutzfahrzeugen, elektronische Fahrzeugregistrierung, Verkehrsmanagement und V2X Kooperative Systeme. Kapsch TrafficCom deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Kunden, von Komponenten und Subsystemen über deren Integration bis zum Betrieb, aus einer Hand ab. Die Lösungen von Kapsch TrafficCom helfen, die Verkehrsinfrastruktur zu finanzieren, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, den Verkehrsfluss zu optimieren und verkehrsbedingte Umweltbelastungen zu reduzieren. Das Kerngeschäft ist, elektronische Mautsysteme für den mehrspurigen Fließverkehr zu entwickeln, zu errichten und zu betreiben. Referenzen in 43 Ländern auf allen Kontinenten machen Kapsch TrafficCom zu einem weltweit anerkannten Anbieter im Bereich der elektronischen Mauteinhebung. Als Teil der Kapsch Group, einem 1892 gegründeten österreichischen Technologiekonzern im Familienbesitz, verfügt Kapsch TrafficCom mit Hauptsitz in Wien, Österreich, über Niederlassungen und Repräsentanzen in 33 Ländern, notiert seit 2007 an der Wiener Börse (KTCG) und erwirtschaftete mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Wirtschaftsjahr 2012/13 einen Umsatz von 488,9 Mio. EUR.

