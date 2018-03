Staatssekretär Ostermayer: Informationstechnologien bieten Zukunftschancen für junge Menschen

IKT-Konvent Österreich stellt Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien in den Mittelpunkt

Wien (OTS) - "Die Informations- und Kommunikationstechnologien sind in Österreich und international ein immer wichtiger werdender Faktor für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Daher ist es notwendig, dass Wirtschaft, Verwaltung und Politik in diesem Zukunftsbereich eng zusammen arbeiten", sagte Staatssekretär Dr. Josef Ostermayer heute, Freitag, beim IKT-Konvent 2013 der Internetoffensive Österreich in der Sky Lounge der Wirtschaftskammer in Wien. Der Konvent findet zum zweiten Mal statt, nachdem sich bereits im Vorjahr Vertreterinnen und Vertreter der IKT-Branche, der Verwaltung und Politik zusammengefunden hatten, um über erfolgreiche Projekte und künftige IKT-Strategien zu diskutieren.

"Die zahlreichen Berührungspunkte zwischen Wirtschaft, Verwaltung und Politik zeigen sich in den vielfältigen Anwendungsbereichen für die Bürgerinnen und Bürger, wie den Serviceleistungen des E-Government, der Bürgerkarte oder der elektronischen Gesundheitsakte", sagte der Staatssekretär. Auf die Angebote des E-Government gäbe es mittlerweile mehr als eine Million Zugriffe pro Monat. "Für diese Summe an Dienstleistungen bräuchten wir unzählige Amtsschalter und die Warteschlangen wären enorm. Angebote wie Finanz-Online, Handy-Signatur oder das Rechtsinformationssystems werden dabei von immer mehr Menschen genutzt", so Ostermayer. Daher sei es wichtig, die höchsten Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Auch hierbei sei eine enge und laufende Kooperation der Ministerien mit der IKT-Branche unentbehrlich.

Damit Österreich seine Wettbewerbsfähigkeit im IKT-Bereich weiter forcieren kann, brauche es bestqualifizierte Nachwuchskräfte. "Die Förderung der jungen Menschen muss bereits in der Schule ansetzen, um frühzeitig Internetkompetenz aufzubauen. Immer mehr Arbeitsplätze werden in Zukunft im Bereich der Informationstechnologien liegen. Wenn wir die Ausbildung in diesem Bereich stärken, setzen wir somit auch wichtige Impulse gegen Jugendarbeitslosigkeit", sagte Ostermayer.

Der Medienstaatssekretär verwies auch auf Initiativen der Europäischen Kommission: "Österreich hat kürzlich einen sogenannten Digitalen Champion nominiert. Auch in allen anderen EU-Mitgliedstaaten wird es so eine Ansprechperson geben, um das Internet und die digitalen Medien möglichst vielen Menschen besser zugänglich zu machen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die digitale Kluft immer noch existiert und dass ältere Menschen oder sozial Schwächere durch mangelnden Zugang ausgegrenzt sind."

Abschließend stellte der Staatssekretär klar, dass die öffentlichen Mittel für den IKT-Bereich durch das kürzlich verabschiedete Konjunkturpaket der Regierung nicht eingeschränkt würden: "Die vorgesehen Mittel aus dem Erlös der Frequenzversteigerung bleiben für die IKT-Branche reserviert. Die Gelder, die in den Wohnbau fliesen sollen, ergeben sich aus den nun zusätzlich eingeplanten Einnahmen im Rahmen von Frequenzversteigerungen. Es ist ganz klar, dass es gerade in Zukunftsbereichen wie E-Government, Forschung und bei künftigen IKT-Projekten keinen Sparkurs geben darf."

Bilder von dieser Veranstaltung sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jürgen Schwarz

Pressesprecher

Tel.: (01) 531 15 - 202243, 0664/884 947 06

juergen.schwarz @ bka.gv.at