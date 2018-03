Die Parlamentswoche vom 1.7. - 5.7.2013

Endspurt mit drei Plenartagen und zusätzlichen Ausschüssen

Wien (PK) - Ein Monsterprogramm hat sich der Nationalrat noch vor Tagungsende vorgenommen. Ein zusätzlich einberufener Justizausschuss beschäftigt sich mit dem sogenannten Mafia-Paragraf, der Landwirtschaftsausschuss mit Pflanzenschutzmitteln. An den drei Sitzungstagen des Nationalrats geht es um gewichtige Themen wie Bankensanierung, Bienen, Hochwasserschutz, Gesundheit, Pflege, Schule Tourismus, Sicherheit, Staatsbürgerschaft, Umweltschutz, Universitäten oder Zivildienst. Nationalrat und Bundesrat befassen sich in ihren EU-Ausschüssen unter anderem mit Landwirtschaftsthemen.

Montag, 1. Juli

09.00 Uhr: Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt zu einem Pressegespräch in ihr Büro. Sie wird eine Vorschau auf die drei Plenartage der kommenden Woche geben und über die EU-Datenbank des Parlaments informieren. Näheres ist auch zu den Arbeiten am Glasdach des Historischen Sitzungssaals zu erfahren - Fotomöglichkeit.

16.30 Uhr: Im EU-Unterausschuss steht die Saatgutverordnung auf dem Programm. Der Ausschuss ist öffentlich.

Dienstag, 2. Juli

08.30 Uhr: Im EU-Ausschuss des Bundesrats stehen nochmals die Legislativvorschläge der Kommission zum Schutz vor Pflanzenschädlingen, zu Präventionsmaßnahmen im Interesse der Tiergesundheit und zu einer Datenschutz-Verordnung auf dem Programm. Auch dieser Ausschuss ist öffentlich.

10.00 Uhr: Im Rahmen der "Global Young Leaders Conference" kommen Jugendliche aus 40 Ländern auch nach Wien. Nationalratspräsidentin Barbara Prammer hat sie eigeladen, sich im Hohen Haus über Parlamentarismus und die EU zu informieren. Ziel des Programm ist, globale Zusammenhänge besser zu verstehen.

Mittwoch, 3. Juli

08.00 Uhr: Noch vor der Nationalratssitzung soll im Justizausschuss der so genannte Mafia-Paragraf geändert werden.

08.00 Uhr: Auch der Landwirtschaftsausschuss tritt kurz vor dem Plenum zusammen und befasst sich mit einer Novelle zum Pflanzenschutzmittelgesetz. Hier stehen noch einmal Neonicotinoide und Glyphosate im Mittelpunkt.

09.00 Uhr: Der Nationalrat startet seine letzten Plenarsitzungen vor dem Sommer mit einer Aktuellen Stunde, deren Thema das BZÖ vorschlagen wird. Danach beschließen die Abgeordneten die Vorziehung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes. Ein Sechs-Parteien-Antrag gibt des Weiteren Anstoß zu einer barrierefreien Telekommunikation. Um die österreichische Sicherheitsstrategie geht es im Anschluss daran sowie um Anpassungen an die neue Verwaltungsgerichtsbarkeit im Bereich Landesverteidigung.

Im Gesundheitsblock stehen die Einbindung der Hebammen in den Mutter-Kind-Pass, das Gesundheitsberuferegister-Gesetz, das Psychologengesetz, strengere Regeln für die Zulassungsinhaber von Arzneimitteln und die Lebensmittelsicherheit zur Diskussion. Mehr Transparenz im Energiegroßhandel soll es durch Änderungen im Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz geben.

Ferner fordern alle Fraktionen in Entschließungsanträgen die Regierung auf, den Tourismusbetrieben nach der Hochwasserkatastrophe mit speziellen Maßnahmen unter die Arme zu greifen und ein Gesamtkonzept Tourismus für den ländlichen Raum auszuarbeiten. Zahlreiche Oppositionsanträge aus dem Arbeitsbereich des Bautenausschusses liegen ebenfalls vor.

Abgerundet wird die Tagesordnung mit dem Entwicklungshelfergesetz. Die letzten beiden Punkte betreffen Änderung der Geschäftsordnung des Nationalrats, wodurch die Klubbildung innerhalb einer Gesetzgebungsperiode erschwert sowie die Möglichkeit geschaffen werden soll, auch während der tagungsfreien Zeit schriftliche Anfragen einzubringen. Es wird nur in Zweiter Lesung abgestimmt, die Abstimmung in Dritter Lesung findet aufgrund gesetzlicher Bestimmungen am Ende der Tagesordnung vom 5. Juli statt.

15.40 Uhr: Der Außenminister des Königreichs Marokko Saad-Eddine El Othmani wird den Bundesrat besuchen.

Donnerstag, 4. Juli

09.00 Uhr: Zunächst steht im Plenum Sozialminister Rudolf Hundstorfer den Abgeordneten in der Fragestunde Rede und Antwort. Mit Sozialthemen geht es dann gleich weiter, etwa die Verlängerung des Pflegefonds um weitere zwei Jahre, die Pflegekarenz und Pflegeteilzeit, die Gleichstellung der Arbeiter und Angestellten bei der Entgeltfortzahlung bei Dienstverhinderung im Katastrophenfall, Neuerungen für Bauunternehmer und Änderungen im Bauarbeiter-Urlaubs-und Abfertigungsgesetz.

Eine Reparatur muss im Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz vorgenommen werden, nachdem PolitikerInnen durch ein Versehen führende Positionen in Unternehmen derzeit nicht verpflichtet sind zu veröffentlichen. Im Dienstrecht der BeamtInnen werden Anpassungen an die Öffnung der Stiefkindadoption vorgenommen. Die positive Bewertung des österreichischen Reformprogramms durch die EU-Kommission wollen die Abgeordneten auch im Plenum diskutieren.

Aus dem Innenausschuss liegen die umfassende Novelle zum Staatsbürgerschaftsgesetz sowie Anpassungen an die neue Verwaltungsgerichtsbarkeit vor. Ferner soll der Zivildienst attraktiver gestaltet werden, etwa durch eine Kompetenzbescheinigung nach Ende des Dienstes. Mit der Novelle zum Sicherheitspolizeigesetz wird das Betretungsverbot bei häuslicher Gewalt ausgeweitet.

Um den Ausbau ganztägiger Schulformen, die Möglichkeit schulübergreifender Leitungsfunktionen und die Entkoppelung der SchülerInnenbeihilfe vom Notendurchschnitt geht es in Novellen des Unterrichtsbereichs. Des Weiteren soll laut einer Entschließung im Rahmen der politischen Bildung ein Schwerpunkt anlässlich der Befreiung vom NS-Terror und des Endes des Zweiten Weltkriegs gesetzt werden.

Freitag, 5. Juli

09.00 Uhr: Am dritten Plenartag haben die Abgeordneten zunächst die Möglichkeit, an Finanzministerin Maria Fekter mündliche Fragen zu stellen. Sie wird dann auch die gesetzlichen Maßnahmen zur Bankensanierung und zur geregelten Bankenabwicklung mit den MandatarInnen diskutieren. Um Banken geht es auch bei Basel III, denn sie müssen demzufolge ihr Eigenkapital aufstocken. Weitere Neuerungen gelten unter anderem der attraktiveren Gestaltung der Zukunftsvorsorge und den Buchhaltern des Bundes, auch soll ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Singapur abgeschlossen werden.

Im Rahmen des Europäischen Semesters erhält der Staatsschuldenausschuss neue Aufgaben und heißt in Zukunft Fiskalrat. Den Finanz- und Budgetmaterien folgen Berichte des Umweltausschusses, wie der Zehnte Umweltkontrollbericht und eine Änderung des Abfallwirtschaftsgesetzes, wodurch das Sammeln von Verpackungsmaterial ökologisch und ökonomisch effizienter gestaltet werden soll.

Die Abgeordneten legen wieder Protest gegen die Ausbau-Genehmigung für Temelin und die Weiterentwicklung von EURATOM in Form eines Entschließungsantrags ein, weiters gibt es Unterstützung für die Wiederherstellung beschädigter Trinkwasserleitungen nach dem Hochwasser. Der Umwelt- und Landwirtschaftsminister hat in weiterer Folge die Novelle zum AMA-Gesetz und zum Weingesetz zu vertreten, dabei geht es um Agrarmarketingbeiträge. Großes Thema an diesem Plenartag wird auch das Verbot von bienenschädlichen Pflanzenschutzmitteln - Schlagwort "Bienensterben" - anhand zahlreicher Anträge sein.

Der Bericht über die Erfahrungen mit der Strafprozessreform macht deutlich, dass noch einige Nachjustierungen notwendig sind. Der Justizausschuss hat zahlreiche Vorlagen plenumsreif gemacht, so zum Beispiel die Verpflichtung, DolmetscherInnen im Strafverfahren zur Verfügung zu stellen, wenn Angeklagte der Verhandlungssprache nicht mächtig sind. Außerdem wird die Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare ermöglicht, der Schutz von Personen, die aufgrund einer Beeinträchtigung ihre Interessen nicht wahrnehmen können, ausgeweitet, die Voraussetzung für die Gründung einer Rechtsanwalts GesmbH und CO KG geschaffen und das Urheberrechtsgesetz geändert, wodurch die Leistungsschutzrechte der Tonträgerhersteller und ausübenden Künstler verlängert werden.

Die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen innerhalb der EU und das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht stehen ebenfalls auf dem Programm. Universitäten sollen künftig fusionieren können, das sieht eine Novelle zum Universitätsgesetz vor, das darüber hinaus den gesetzlichen Rahmen für eine künftige Errichtung einer Medizinischen Fakultät an einer Universität schafft. Am Ende der Tagesordnung sind die Dritten Lesungen zu den Änderungen der Geschäftsordnung vorgesehen sowie Berichte aus dem Immunitätsausschuss. Sie betreffen Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung der Abgeordneten Josef Bucher, Stefan Petzner und Johann Rädler.

Sollten der Justizausschuss und der Landwirtschaftsausschuss am 3. Juli die entsprechenden Beschlüsse fassen, dann wird die Tagesordnung noch um die Änderung des Mafia-Paragrafen und des Pflanzenschutzmittelgesetzes ergänzt. (Schluss) jan/hlf

