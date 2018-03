Schieder begrüßt EU-Paket zu Jugendbeschäftigung

Bundeskanzler Werner Faymann setzt sich für Jugend in Europa ein

Wien (OTS/SK) - "Ich begrüße die Einigung der Staats- und Regierungschef der vergangenen Nacht, um der Jugendarbeitslosigkeit den Kampf anzusagen. Die Jugend ist angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit der wichtigste Bereich, in den wir investieren müssen", sagte Finanzstaatssekretär Andreas Schieder in einer ersten Reaktion heute gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die Maßnahmen sehen unter anderem vor, dass sich der Strukturfonds in Zukunft auf Jugendbeschäftigung fokussieren soll. Zudem werden die geplanten Gelder von sechs Milliarden Euro bereits auf die kommenden zwei Jahre vorgezogen. Genau diese sechs Milliarden seien laut Schieder, Bundeskanzler Werner Faymann zu verdanken, der sich von Beginn an dafür eingesetzt hat. Ebenso wird es eine Initiative der Europäischen Investitionsbank (EIB) unter dem Titel "Jobs for Youth" geben. Dazu Schieder: "Das sind erste und wichtige Schritte. Es ist die Aufgabe der Politik, den jungen Menschen Beschäftigung und Hoffnung zu geben."

Schieder verweist außerdem darauf, dass Österreich im EU-Vergleich die niedrigsten Arbeitslosenzahlen vorweisen könne und Österreich bei den geplanten europäischen Maßnahmen Modell stehe. (Schluss) eh/sn

