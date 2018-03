ÖVP - T E R M I N E

(27. Woche vom 1. bis 7. Juli 2013)

MONTAG, 1. Juli 2013 09:30 StS Dr. Reinhold Lopatka bei einem Treffen mit dem koreanischen Vize-AM Botschafter Cho Tae Yul (Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 10:00 Pressegespräch mit BM Dr. Reinhold Mitterlehner zum Thema "Jetzt.Österreich" sowie Präsentation der neuen Kampagne mit der Österreich Werbung (25hours Hotel, Dachboden, Lerchenfelder Straße 1-3, 1070 Wien) 10:00 StS Dr. Reinhold Lopatka bei einem Treffen mit dem schwedischen StS für auswärtige Angelegenheiten, Frank Belfrage (Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 10:30 ca. Vizekanzler BM Dr. Michael Spindelegger hält eine Rede anlässlich der IAEA-Ministerkonferenz zum Thema "Nuclear Security" (Vienna International Centre, Wagramer Straße 5, 1400 Wien) 11:00 Vizekanzler BM Dr. Michael Spindelegger führt bilaterale Gespräche mit dem irakischen Außenminister Hoshyar Zebari, dem jordanischen Außenminster Nasser Judeh, dem argentinischen Außenminister Hector Timerman und dem brasilianischen Außenminister Antonio de Aguiar Patriota (Vienna International Centre, Wagramer Straße 5, 1400 Wien) 11:00 BM DI Nikolaus Berlakovich beim Festakt mit Diskussion anlässlich Kroatiens Beitritt zur EU (Haus der Europäischen Union, Wipplinger Straße 35, 1010 Wien) 18:30 BM Dr. Beatrix Karl lädt die "Steiermärker in Wien" zum Sommerfest (BMJ, Museumstraße 7, 1070 Wien) 18:30 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf referiert und diskutiert beim Tivoli Talk zum Thema "Gebührenrefundierung" (Politische Akademie der ÖVP, Halle, Tivoligasse 73, 1120 Wien 19:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Sommerfest 2013 der Raiffeisenlandesbank OÖ (Reiterplattform der Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wien) StS Dr. Reinhold Lopatka beim Innovationsdialog Österreich-Hessen (Österreichisches Außenwirtschafts-Center Frankfurt) Plenum des Europäischen Parlaments (bis 4.7., Straßburg) DIENSTAG, 2. Juli 2013 09:00 Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1014 Wien) 09:00 Sts Dr. Reinhold Lopatka bei einem Treffen mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (Frankfurt) 10:00 VK ÖVP-Bundesparteiobmann Dr. Michael Spindelegger, ÖVP- Klubobmann Karlheinz Kopf und ÖVP-Generalsekretär Mag. Hannes Rauch laden als Auftakt der Klubtagung zur Kandidatenpräsentation (Dachfoyer der Hofburg, Eingang Josefsplatz, 1010 Wien) MITTWOCH, 3. Juli 2013 09:00 Vizekanzler BM Dr. Michael Spindelegger eröffnet die Konsular- und Verwaltungskonferenz 2013 (Diplomatische Akademie, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien) 09:00 Plenum des Nationalrates mit BM Dr. Beatrix Karl; die Sitzung beginnt mit einer Aktuellen Stunde (Parlament, 1017 Wien) 09:15 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei einem Fototermin anlässlich 100 Jahre Aida (Cafe-Konditorei Aida, Stephansplatz, 1010 Wien) 11:00 BM DI Nikolaus Berlakovich verleiht Ehrenzeichen, Verdienstzeichen sowie Berufstitel und Ernennungen an Mitarbeiter aus dem Haus und den nachgeordneten Dienststellen (BMLFUW, Marmorsaal, Stubenring 1, 1010 Wien) 12:30 Vizekanzler BM Dr. Michael Spindelegger führt ein Arbeitsgespräch mit dem marokkanischen Außenminister Saadeddine Othmani (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 18:30 StS Dr. Reinhold Lopatka bei einem Empfang anlässlich der Konsular- und Verwaltungskonferenz (Minoritenplatz 8, 1014 Wien) DONNERSTAG, 4. Juli 2013 09:00 Plenum des Nationalrates mit BM Dr. Beatrix Karl; die Sitzung beginnt mit einer Fragestunde (Parlament, 1017 Wien) 19:30 StS Sebastian Kurz bei der Diskussion des Österreichischen Integrationsfonds "Netzwerk: Erfolgreich in Österreich" (Wirtschaftskammer Wien, Stubenring 8-10, 1010 Wien) FREITAG, 5. Juli 2013 09:00 Plenum des Nationalrates; die Sitzung beginnt mit einer Fragestunde an BM Dr. Maria Fekter; weiters mit BM Dr. Beatrix Karl (Parlament, 1017 Wien) 10:00 Pressegespräch mit BM DI Nikolaus Berlakovich gemeinsam mit Genuss Region Österreich-Obfrau Margareta Reichsthaler zum Thema "Präsentation GenussReigen Wien 2013 – Kulinarische Höhepunkte in der Bundeshauptstadt" sowie "Erfolgsmodell Genuss Regionen Österreich – Bilanz und Ausblick" (Gärtnerei Ganger, Aspernstraße 15-21, 1220 Wien) 10:00 Ansprache von BM Dr. Beatrix Karl und Überreichung der Dekrete an die Teilnehmer des 6. Lehrganges für Justizmanagement im Oberlandesgericht Graz (Festsaal, 1. Stock, Marburger Kai 49, 8010 Graz) 13:30 EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas beim Open House im Bürgerforum Europa 2020 (Rathausstraße 11, 1010 Wien) 15:30 BM Dr. Beatrix Karl beim Sommerfest des ÖAAB Steiermark in Graz (Keplerstraße 92, 8020 Graz) 16:30 StS Sebastian Kurz bei einer Diskussionsveranstaltung zum Thema "Integration" (Ringstraße 23, 3500 Krems) 18:00 StS Sebastian Kurz bei einer Podiumsdiskussion zum Thema "Integration und Religion – Brücke oder Hürde" (Rathausplatz 22, 3130 Herzogenburg) SAMSTAG, 6. Juli 2013 10:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf beim 30. Milka Schokofest (6700 Bludenz) 16:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner hält eine Rede bei der Wiedereröffnung der Kollegienkirche (Universitätsplatz, 5020 Salzburg) StS Sebastian Kurz als Zuseher bei einem Integrationsfußballturnier (Sportcenter Donaucity, Arbeiterstrandbadstraße 128, 1220 Wien) SONNTAG, 7. Juli 2013 13:30 MEP Heinz K. Becker als Vorsitzender der Sommer Akademie 2013 der Europäischen Seniorenunion referiert zum Thema "Die Europawahl 2014" (Politische Akademie der ÖVP, Tivoligasse 73, 1120 Wien)

