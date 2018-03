WKÖ-Fachverband Tankstellen fordert Lehrberuf Tankstellenfachkraft

Berufsbild hat sich gewandelt - Tätigkeit an Tankstellen als Dienstleistungsbetriebe erfordert umfassende und der Realität entsprechende Ausbildung

Wien (OTS/PWK487) - Hilfe beim Betanken des Kfz oder Scheibenreinigung - das sind Tätigkeiten, die man mit dem althergebrachten Bild des Tankwartes in Verbindung bringt. Das Berufsbild hat sich jedoch in den letzten Jahren stark verändert. "Den klassischen Tankwart von früher

gibt es nicht mehr. Dieser Beruf ist heute wesentlich vielseitiger und braucht daher Ausbildungsstandards", fordert Werner Sackl, Obmann des Fachverbandes der Garagen-, Tankstellen- und Servicestationsunternehmungen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Lehrlinge auf Tankstellen müssen derzeit nach bestehenden Richtlinien die Einzelhandelsausbildung absolvieren. "Die Inhalte dieser Lehre gehen an den Ansprüchen an eine versierte Tankstellenfachkraft vollkommen vorbei", betont Sackl.

Größere Tankstellen präsentieren sich als breit aufgestellter Dienstleister mit Shopbereich,Waschstraße, Servicestation, in vielen Fällen sind Tankstellen auch Post- oder Bankpartner. Tankstellenbetreiber müssen im Umgang mit gefährlichen Gütern ebenso versiert sein wie in der Warenausgabe und Gastronomie.

"Ein Berufsbild, das in den letzten Jahren derart an Komplexität zugenommen hat, braucht eine entsprechend gute Ausbildung als Grundgerüst", so Sackl. Darüber hinaus ermögliche die angedachte Ausbildung vielfältige Berufsmöglichkeiten, die den heimischen Fachkräftebedarf sichern.

Die Gewerkschaft schlägt statt einer Lehrlingsausbildung einen WIFI-Kurs vor. Für die Branche ist das zu wenig: "Auch wenn WIFI-Ausbildungen qualitativ hochwertig sind, plädiere ich für eine abgeschlossene Berufsausbildung", sagt Sackl. Das sei auch ein wichtiger Beitrag, um den Stellenwert der Lehre zu festigen.

In Österreich gibt es derzeit 2.503 Tankstellen. Die größeren davon sind umfassende Dienstleistungsbetriebe, die auch Reparaturen anbieten. Mitarbeiter dieser Betriebe müssen umfangreiches Know-how mitbringen. (PM)

