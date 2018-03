Viele offene Baustellen im OÖ-Bildungswesen

SPÖ-Klubvorsitzende Gertraud Jahn: "Heute schon die Schule von morgen gestalten."

Linz (OTS) - Der Ausbau kindgerechter Ganztagsschulen, die gerechte Zuteilung von Ressourcen an Schulen und moderne Schulbaurichtlinien sind drei Kernforderungen von SPÖ-Klubvorsitzender Mag.a Gertraud Jahn. "Für die SPÖ stehen in Schulfragen immer die Kinder im Mittelpunkt. Wir wollen gerechte Chancen für alle Kinder - egal aus welchem Elternhaus sie kommen. Deshalb haben wir eine ganze Reihe von konkreten Initiativen im Oö. Landtag eingebracht, die in Oberösterreich umgesetzt werden können und das Schulwesen im Land nachhaltig verbessern würden", weist Jahn auf die vielen offenen SPÖ-Initiativen im Bildungs-Unterausschuss des Landtags hin.

Der aktuelle Ausbau von ganztägigen Schulen ist eine große Chance für höhere Qualität im heimischen Bildungswesen - allerdings nur dann, wenn es gelingt, mehr kindgerechte Ganztagsschulen zu errichten. Wenn nämlich Unterricht mit Bewegungs- und Freizeitphasen in kindgerechter Form über den Tag verteilt stattfindet, dann hat das nachweislich positive Auswirkungen: Die Zahl der Klassenwiederholungen sinkt enorm, das Aggressionspotential nimmt ab und sowohl Lehrkräfte wie auch Schulkinder haben mehr Freude an der Schule. "Damit der Ausbau kindgerechter Ganztagsschulen gelingt, müssen auch die erforderlichen Ressourcen vorhanden sein", zeigt die SPÖ-Bildungssprecherin auf.

Um den Ausbau ganztägiger Schulen bestmöglich vorantreiben zu können, müssen auch die Schulbaurichtlinien des Landes Oberösterreich überarbeitet werden. "Ganztägige Schulen haben andere Raumerfordernisse als Halbtagsschulen. Mehr Flexibilität, mehr Raum für Bewegung und Freizeit und Möglichkeiten für das Mittagessen in den Schulen sind die Hauptthemen", stellt Jahn fest.

Schulen mit schwierigen Rahmenbedingungen brauchen zusätzliche Ressourcen, um ihren Bildungsauftrag bestmöglich erfüllen zu können. Die Linzer Universitätsprofessoren Altrichter und Bacher haben dazu ein Modell erarbeitet, das von der SPÖ im Oö. Landtag als Initiativ-antrag eingebracht wurde. "Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass man Kindern und Lehrkräften in Schulen mit schwierigen Rahmenbedingungen auch die nötige Hilfe anbietet. Dabei geht es vor allem um zusätzliche LehrerInnenstunden samt Hilfspersonal bis hin zu SozialarbeiterInnen", argumentiert Jahn.

