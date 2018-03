Vergabe von Fördermittel durch den Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank

Wien (OTS) - Der Generalrat der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) hat am 27. Juni 2013 die Finanzierung von 60 Forschungsprojekten mit mehr als 5,4 Mio. EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft genehmigt. Insgesamt gab es mit 253 Förderanträgen eine anhaltend hohe Anzahl von Einreichungen für diese Vergabesitzung.

Die geförderten Projekte teilen sich auf folgende Wissenschaftsbereiche auf:

- Wirtschaftswissenschaften: (17 Projekte) 1,49 Mio. EUR

- Medizinische Wissenschaften: (23 Projekte) 2,33 Mio. EUR

- Sozialwissenschaften: ( 8 Projekte) 0,69 Mio. EUR

- Geisteswissenschaften : (12 Projekte) 0,90 Mio. EUR

Die aktuellen Schwerpunkte in den Wirtschaftswissenschaften ("Rolle und Funktion von Zentralbanken in ausgeprägten Finanz- und Wirtschaftskrisen: Historische, theoretische und wirtschaftspolitische Perspektiven") sowie in den Medizinischen Wissenschaften ("Kardiale und periphere vaskuläre Erkrankungen") bekamen 0,14 Mio. EUR bzw. 0,79 Mio. EUR zugesprochen. Die Schwerpunktthemen bleiben noch bis inklusive 2014 unverändert.

