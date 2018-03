AK-Kundtner: Arbeiterkammer gut gerüstet für Registrierung der Gesundheitsberufe

Mehr Transparenz für PatientInnen sowie Anerkennung und Qualitätssicherung für die Angehörigen der nichtärztlichen Gesundheitsberufe

Wien (OTS) - "Ein guter Schritt für alle Patienten und Patientinnen und für alle, die in den nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen arbeiten", sagt Alice Kundtner, Leiterin des AK Bereichs Soziales. Gestern Nachmittag (Donnerstag) hat der Gesundheitsausschuss des Nationalrates den Weg frei gemacht für die Registrierung der Angehörigen der nichtärztlichen Gesundheitsberufe. Die Arbeiterkammern sollen mit der Registrierung beauftragt werden. Seit 14 Jahren ist eine solche gesetzliche Registrierung das Anliegen der Menschen, die in nichtärztlichen Gesundheitsberufen arbeiten. "Damit werden ihre Qualifikationen und Weiterbildungen in einem allgemeinen, vom Gesundheitsministerium überwachten Verfahren registriert und anerkannt. Für die Patienten und Patientinnen schafft das Transparenz und mehr Sicherheit. Sie können künftig mit einem Blick auf die Registrierung erkennen, wie qualifiziert diejenigen sind, die sie behandeln", sagt Kundtner. "Das stärkt das Vertrauen zwischen Patienten und Patientinnen und denjenigen, die sie behandeln und pflegen." Die Arbeiterkammer ist für diese Aufgabe bestens gerüstet:

Die AK kann auf ihre bewährte und bis auf Bezirksebene flächendeckende Präsenz zurückgreifen. Für die Angehörigen der Gesundheitsberufe bedeutet das: Kurze Wege zu einer fachgerechten und kostengünstigen Registrierung.

"Die Angehörigen der Gesundheitsberufe arbeiten hart im Dienste der Gesundheit von uns allen", sagt Kundtner. "Sie haben bei der Registrierung zu Recht hohe Anforderungen, etwa in Fragen der Verwaltung, der Identitätskontrolle der Antragsteller oder bei Datenschutz und Datensicherheit, an die Registrierung gestellt." Dazu hat die Arbeiterkammer die perfekte Infrastruktur vor Ort. Außerdem kann die Arbeiterkammer ein exzellentes Service durch erfahrene ExpertInnen bieten. Über die Mitarbeit von Experten in den ehrenamtlichen Beiräten ist auch der Transfer von fachspezifischem Wissen gesichert. "Hier geht es um die Übertragung von Aufgaben der staatlichen Verwaltung. Deshalb ist auch eine Registrierung von selbständigen Angehörigen der Gesundheitsberufe kein Problem", so Kundtner.

