Industrie zur Rot-Weiß-Rot-Karte: Reformen und Zukunftsstrategien umsetzen

IV-GS Neumayer: RWR-Karte wesentlicher Schritt für moderne Zuwanderungspolitik - Bachelor-Absolventen Zugang zur RWR-Karte ermöglichen

Wien (OTS/PdI) - "Die Einführung der Rot-Weiß-Rot-Karte (RWR) vor zwei Jahren war ein wichtiger Schritt zur Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes Österreich. Nun ist es aber Zeit für Reformen und die Umsetzung einer strategischen Zuwanderungsstrategie", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer anlässlich des zweijährigen Bestehens der Rot-Weiß-Rot-Karte heute, Freitag.

Von Juli 2011 bis Mai 2013 wurden insgesamt 3.444 positive Gutachten zur Rot-Weiß-Rot-Karte und zur Blauen Karte EU vergeben. "Die Wirtschaft und insbesondere die Industrie sehen die RWR-Karte als wesentlichen Schritt einer modernen Zuwanderungspolitik. Österreich hat mit diesem Instrument im Vergleich zum quotenbasierenden System die Anzahl der qualifizierten Zuwandernden steigern können. Auch wenn wir überzeugt sind, dass dem kriteriengeleiteten System die Zukunft gehört, müssen wir weiter an der administrativen Umsetzung und zeitlichen Optimierung des Antragsprozesses arbeiten", betonte Neumayer. Immer noch sei die Anzahl der besonders Hochqualifizierten mit 210 positiven Erledigungen im Verhältnis zu den beiden anderen Säulen eher gering. Der hochmobile Sektor der Spitzenkräfte im globalen Wettbewerb um die besten Talente werde zu wenig angesprochen.

Den größten Reformbedarf ortet der Generalsekretär bei Hochschulabsolventinnen und -absolventen: "Es ist nach wie vor unverständlich, warum Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen kein Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Karte gewährt wird", so Neumayer. Die Bachelor-Ausbildung orientiere sich stark am österreichischen Arbeitsmarkt: "Diese Personen sind gut ausgebildete junge motivierte Menschen, denen wir keine Möglichkeit bieten, trotz hohem Integrationsgrad auf dem österreichischen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dadurch verlieren wir qualifizierte Akademikerinnen bzw. Akademiker und damit auch einen innovativen Beitrag zur Steigerung des Wirtschaftswachstums", betonte der IV-Generalsekretär. "Zudem verlassen viele Absolventinnen und Absolventen Österreich wieder, da der sechsmonatige Zeitraum, um in Österreich einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden, für viele zu kurz ist." Eine Ausdehnung auf zwölf Monate, wie es bereits auf europäischer Ebene diskutiert wird, wäre hier anzustreben.

Neben der Forderung nach Entbürokratisierung und rascheren Verfahren im Zuwanderungsbereich spricht sich die Industriellenvereinigung auch für eine umfassende Zuwanderungsstrategie aus. "Wir brauchen mehr Wissen über den zukünftigen Arbeitsmarkt und über potenzielle Herkunftsländer. Und wir brauchen ein Migrationsmanagement inklusive politischer Steuerung und internationaler Kommunikation. Eine solche Strategie fordern wir von der neuen Regierung", betonte Neumayer.

