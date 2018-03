AK Kärnten und ÖGB starten am Montag Info-Veranstaltungen für Alpine-Mitarbeiter

Insgesamt drei Veranstaltungen in Klagenfurt und Spittal an der Drau am 1.,2. und 3. Juli.

Klagenfurt (OTS) - Die Arbeiterkammer Kärnten startet gemeinsam

mit Gewerkschaft und Betriebsrat in der kommenden Woche Informationsveranstaltungen für die in Kärnten von der Pleite des Alpine-Baukonzerns betroffenen Mitarbeiter. "Wir werden die Arbeitnehmer bestmöglich durch das Insolvenzverfahren begleiten", betont AK-Präsident Günther Goach.

Am Montag, Dienstag und Mittwoch nächster Woche werden in Klagenfurt und in Spittal/Drau die in Kärnten beim Frühwarnsystem des AMS zur Kündigung angemeldeten 439 betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Informationsveranstaltungen, zu denen AK, Gewerkschaft und Betriebsrat einladen, über ihre Rechte in Kenntnis gesetzt. "Wir werden dafür sorgen, dass alle Ansprüche der Betroffenen erfüllt werden", kündigt der Leiter des Insolvenzschutzverbandes für ArbeitnehmerInnen in der AK (ISA), Werner Gansl, an.

In der AK werden alle erforderlichen personellen Ressourcen für die Unterstützung der Alpine-Mitarbeiter bereitgestellt. Gemeinsam mit den Betriebsräten und dem Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz, Alois Peer, habe man in Kärnten ein umfassendes Betreuungskonzept ausgearbeitet, zu dem auch die insgesamt drei In-formationsveranstaltungen für die Mitarbeiter gehörten, betont AK-Präsident Günther Goach.

In diesen Veranstaltungen werden die Alpine-Beschäftigten in Kärnten - 326 Arbeiter und 113 Angestellte - über die notwendigen Schritte im Insolvenzverfahren informiert. Es geht unter anderem darum, wie sie ihr Arbeitsverhältnis korrekt beenden müssen, um die arbeitsrechtlichen Ansprüche zu sichern. Denn durch eine überstürzte Beendi-gung können langjährige Mitarbeiter ihre Abfertigungsansprüche verlieren. Weiters wird die Arbeiterkammer die notwendigen Daten und Unterschriften einholen, damit sie die kostenlose Vertretung der ArbeitnehmerInnen vor Gericht und gegenüber dem Insolvenzentgelt-Fonds übernehmen kann.

Die Veranstaltungen für die Alpine-Beschäftigten finden in Klagenfurt am Montag, dem 1.Juli und Dienstag, dem 2. Juli um 8.00 Uhr in der Alpine-Hauptgebäude in der Josef-Sablatnig-Straße 251 statt. Die Veranstaltung in Spittal/Drau beginnt am Mittwoch, dem 3. Juli, um 10 Uhr im Stadtsaal.

