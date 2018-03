Darabos: Graf-Rückzug ist ein guter Tag für die Demokratie

Vorwurf der Schmutzkübelkampagne lächerlich

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos kommentierte heute Martin Grafs Ankündigung, sich aus der Politik zurückzuziehen "als guten Tag für die Demokratie". Graf habe immer wieder "auf unerträgliche Art und Weise die Grenzen zwischen parlamentarischer Arbeit und einem außerparlamentarischen braunen Sumpf verwischt". Darabos rief Grafs zweifelhafte Besetzungen in Erinnerungen, was parlamentarische Mitarbeiter betrifft. "Da gab es Leute, die bei Neonaziversänden bestellt haben. Außerdem gab es auch Leute, die mit ihrer Parlaments-Email-Adresse Internetmagazine betrieben haben, die sich in der rechtsextremen Szene großer Beliebtheit erfreuen. Das ist dem Ansehen des Parlaments absolut unwürdig und für die Demokratie schädlich." ****

Der Bundesgeschäftsführer erinnert auch an die zahlreichen Veranstaltungen, die Graf besuchte, bei denen Leute referierten, die vom Dokumentationsarchiv Österreichischer Widerstand als rechtsextrem bis neonazistisch eingestuft werden. Dazu zählen Reinhold Oberlercher, Walter Marinovic oder der Besuch des Liedermachers Michael Müller bei Grafs Burschenschaft Olympia. "Der Vorwurf des dirty campaigning richtet sich angesichts der aufgezählten Vorfälle von selbst. Bei jemandem, der so tief im braunen Sumpf steckt, reicht es, die bloßen Fakten aufzuzählen."

Zu seiner bedenklichen Nähe zu antidemokratischen Strömungen kommt auch noch der Fall Meschar. "Eine ältere Dame so zu behandeln hat nun auch ein juristisches Nachspiel", wies Darabos die Vorwürfe der FPÖ zurück. Diese Anklage sei wohl der eigentliche Grund für den Rückzug. "Dass sich die FPÖ gerne als Opfer inszeniert, ist nichts Neues. Die SPÖ hat sicherlich besseres zu tun, als eine Kampagne gegen Martin Graf zu planen. Der einzige Schmutz, der haften bleibt, ist der seines eigenen braunen Umfelds", bemerkte der Bundesgeschäftsführer. (Schluss) sn/ps

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum