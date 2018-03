Peter Jankowitsch wird 80 - "Europa ist Ort der Demokratie, der Menschenrechte, der Grundfreiheiten"

Cap: "EU muss auch ein Sozialprojekt sein"

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des 80. Geburtstags von Peter Jankowitsch, Außenminister a.D., lud der Parlamentsklub der SPÖ Donnerstag abend im Palais Epstein zu einer abendlichen Diskussionsveranstaltung. Debattiert wurde über die Frage, wie eine sozial gerechte Politik angesichts der Folgen der Finanzkrise gestaltet werden könne. Peter Jankowitsch verwies auf die Rolle Europas als globaler Akteur und als Friedensprojekt. SPÖ-Klubobmann Josef Cap sieht in der EU zudem ein "Sozialprojekt mit Schutzfunktion, das garantiert, dass Lebensstandards nicht absinken!"****

Unter dem Titel "Aktive Außenpolitik gegen die Finanzkrise" diskutierten neben Peter Jankowitsch auch der "Profil"-Journalist Georg Hoffmann-Ostenhof, Gertrude Tumpel-Gugerell als ehemaliges Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, sowie Karsten Voigt, SPD-Abgeordneter im deutschen Bundestag von 1976 bis 1998. Durch den Abend führte Josef Cap.

Für Peter Jankowitsch steht die Europäische Union vor einer Grundsatzfrage: Wie kann Europa angesichts der Finanzkrise den erfolgreichen Weg der vergangen fünfzig Jahre fortsetzen? "Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise wurden viele Errungenschaften und Grundpfeiler des europäischen Selbstverständnisses infrage gestellt, wie beispielsweise Solidarität als Basis für ein Europa, in dem das wirtschaftliche und soziale Wohl eines Landes auch andere Mitgliedstaaten beeinflusst. Dabei wird klar: Europa ist nur so stark wie seine einzelnen Mitglieder", diagnostiziert der ehemalige Außenminister.

Angesichts dessen kritisiert Jankowitsch Re-Nationalisierungstendenzen in der Politikgestaltung und Populismen, die eine Ablehnung der Europäischen Union forcieren. Es gehe in der Frage einer europäischen Politik nicht einfach um die Addierung von Nationalstaatsinteressen, sondern darum, dass Europa auch im globalen Kontext als Akteur eine aktive Rolle spiele: "Es genügt nicht, in regelmäßigen Abständen Dialoge zu halten, es braucht zu aktuellen Krisen sowie inner- oder zwischenstaatlichen Konflikten klare Positionen. Europa steht in einer Welt komplexer Kräfteverhältnisse, daher darf es keine Festung sein, die sich vom Rest der Welt abschottet."

Die Europäische Union als Projekt, das Demokratie und Frieden fördert, war und ist für Peter Jankowitsch der zentrale Handlungsauftrag, der nicht aus den Augen verloren werden darf: "Eine starke EU kann den Zusammenhang des Kontinents fördern und sogar historische Konflikte überwinden. Die Europäische Union ist ein Ort der Demokratie, der Grundfreiheiten und der Menschenrechte. Europa ist damit ein sichtbarer Gegenpol zu autoritärem Regieren, wie es andernorts praktiziert wird. Klar ist, dass in der Europäischen Union für ebensolches autoritäres Regieren kein Platz ist!", hält Jankowitsch fest.

Für SP-Klubobmann Josef Cap liegen die Herausforderungen in der Ausgestaltung der EU als Sozialunion begründet: "Die De-Regulierung der Finanzmärkte hat sich offensichtlich negativ auf die Beschäftigung, den Konsum und damit die unmittelbare Lebenssituation der Bürgerinnen und Bürger ausgewirkt. Wir müssen aus dieser Krise lernen und erkennen, dass die Wurzeln im Wirtschaftssystem und den politischen Prioritäten zu finden sind. Das zeigt sich beispielsweise, wenn zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit nur sechs Milliarden Euro in die Hand genommen werden." Für Cap sind die Bereiche Beschäftigung, Gesundheit und Bildung jene, wo intensiv Maßnahmen gesetzt werden müssen.

"Europa muss auch für die nächsten Generationen Perspektiven bieten! Kontroverse Debatten, wie das vonstatten gehen oder auch wie die Kompetenzverteilung zwischen EU und den Mitgliedsstaaten aussehen soll, werden da sicherlich länger stattfinden müssen", so Cap. (Schluss) kg/ah

