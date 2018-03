Muchitsch: Kein ALPINE-Lehrling darf auf der Straße stehen

ÖBB-Übernahmeangebot für 70 Lehrlinge - jetzt ist die Bauwirtschaft gefordert

Wien (OTS/ÖGB) - Die ÖBB sind bereit, 70 ALPINE-Lehrlinge zu übernehmen. Die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) fordert auch für die restlichen 72 Lehrlinge Jobangebote von der Bauwirtschaft, damit alle ALPINE-Lehrlinge ihre Ausbildung beenden können.++++

Sehr positiv und als gutes Beispiel für die Bauwirtschaft sieht die GBH die Offensive von Bundeskanzler Werner Faymann und Infrastrukturministerin Doris Bures, dass es für 70 ALPINE-Lehrlinge ein Ausbildungsangebot bei den ÖBB gibt. GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch: "Mit dieser Offensive von Faymann und Bures liegt für jeden zweiten ALPINE-Lehrling ein neuer Ausbildungsplatz vor. Jetzt ist die Bauwirtschaft am Zug nachzuziehen, damit alle ALPINE-Lehrlinge ihre Ausbildung auch abschließen können."

Die Bauwirtschaft klagt immer wieder über einen Fachkräftemangel und zu wenige Lehrlinge. Jetzt haben die Baufirmen die große Chance, qualifizierte Jugendliche der ALPINE Bau GmbH zu übernehmen. Von den 136 gewerblichen und 6 kaufmännischen Lehrlingen besteht sicher ein sehr großes Interesse an einer durchgehenden Ausbildung mit Abschluss ihres Lehrberufs, so der Baugewerkschaftschef weiter.

Muchitsch abschließend: "Unser gemeinsames Ziel muss sein, dass kein ALPINE-Lehrling auf der Straße steht. Diesbezüglich werden wir mit unserem Bausozialpartner das Gespräch suchen!"

