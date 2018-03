Wasserstoffanlage speichert erstmals Sonnenstrom im Gasnetz

Wien/Haid (OTS) - In einer Forschungsanlage übt die OÖ. Ferngas die Energiewende. Sie erzeugt mit Hilfe von Sonnenstrom Wasserstoff und speist diesen ins Gasnetz ein. "So wird erneuerbare Energie speicherbar und transportfähig", sagt OÖ. Ferngas-Vorstand Grünberger. Dieses Projekt zeigt Vorsprung, Vielseitigkeit und Verfügbarkeit von Gas.

Auf dem Areal der OÖ. Ferngas Netz GmbH in Haid bei Linz stehen Solarpanele mit einer Fläche von knapp 70 Quadratmetern. Der Sonnenstrom, der hier gewonnen wird, gelangt über den Umweg des Stromnetzes in den daneben stehenden drei-Mal-drei Meter großen Container. Darin befindet sich das Herzstück der Test-Anlage der OÖ. Ferngas Netz GmbH, die gemeinsam mit der Fronius International GmbH errichtet wurde: Die Anlage zur Wasserelektrolyse ist etwas größer als eine handelsübliche Waschmaschine. Ihre Kühler surren leise. Mit dem gewonnenen Strom wird reines Wasser in seine Bestandteile zerlegt, in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2). Konrad Peterka, Projektleiter der Forschungsanlage zur Erzeugung und Einspeisung von Wasserstoff ins Erdgasnetz der OÖ. Ferngas Netz GmbH: "Es wird elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt und speicherbar gemacht."

Mit der Versuchsanlage zählt die OÖ. Ferngas zu den Ersten in Europa. Vor allem mit dem Einspeisen von Wasserstoff ins Gasnetz haben die Oberösterreicher europaweit die Nase vorne.

Dauerbetrieb geplant

Die 67,2 Quadratmeter Solarfläche schafft 10,3 Kilowatt Peak - an wolkenlosen Sommertagen zu Mittag. Bei 2,6 Kilowatt Sonnenstrom startet die Elektrolyse. Aus den durchschnittlich 7 bis 8 Kilowatt Leistung an Sonnentagen produziert die Elektrolyse-Anlage rund 1,2 Kubikmeter Wasserstoff pro Stunde. Die Forschungsanlage ist derzeit noch im Testbetrieb. Peterka: "Wir verbessern seit dem Start am 12. Dezember laufend die Steuerung, die Leistungsführung und die Elektrolyse." Im Laufe des Jahres soll die Anlage in einen Dauerbetrieb übergehen und rund 1.600 Kubikmeter Wasserstoff pro Jahr produzieren. Das entspricht dem Brennwert von rund 500 Kubikmeter Erdgas. Zum Vergleich: Ein österreichischer Durchschnitts-Haushalt verbraucht rund 1.500 Kubikmeter Erdgas jährlich.

Große Potenziale

"Unsere Pilotanlage zeigt, wie groß das Energiegewinnungs- und Speicherpotenzial ist", sagt KommR Ing. Dr. Johann Grünberger, Vorstandsvorsitzender der OÖ. Ferngas AG: "Die Forschungsanlage ist ein energietechnisches Leuchtturm-Projekt in kleiner Dimension, das zeigt, dass das Gewinnen und Einspeisen von Wasserstoff ins Gasnetz auch in großen Maßstäben gut funktionieren kann." In die Forschungsanlage hat die OÖ. Ferngas bis dato rund 380.000 Euro investiert.

Das Projekt sei technisch herausfordernd, ist aber wirtschaftlich vor allem für die Zukunft interessant. Grünberger: "Die hier höchsteffizient umgesetzte Umwandlung in Wasserstoff wird künftig genauso ihre Anwendungsbereiche haben."

Laut Grünberger spielen Gas und seine Infrastruktur eine bedeutende Rolle im künftigen Energiemix: "Das flächendeckend bereits vorhandene Erdgas-Leitungsnetz bietet die notwendige Transport- und Speichermöglichkeit für die erneuerbaren Energien, wie die Forschungsanlage zur Wasserstoffeinspeisung beweist. Wir können erneuerbare Energie speichern und transportieren. Wir geben der Zukunft eine Zukunft - natürlich mit Gas."

Energie besser nützen

Mag. Michel Mock, Geschäftsführer des Fachverbands der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen ergänzt: "Dieses Projekt veranschaulicht den Vorsprung, die Vielseitigkeit und die Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit von Gas. Große Mengen von Wind- und Sonnenstrom gehen heute noch ungenutzt verloren. Die Versuchsreihe der OÖ. Ferngas zeigt, dass ein Teil dieser Mengen als Wasserstoff gespeichert werden kann. Das könnte auch helfen, die Energieimporte zu senken."

Die Fronius Energiezelle ist ein Gesamtsystem regenerativer Energieerzeugung und -speicherung. Bei der Forschungsanlage in Haid steht die Elektrolysefunktion der Fronius Energiezelle im Vordergrund. Der dadurch erzeugte Wasserstoff sorgt gemeinsam mit dem Energieträger Erdgas für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung. "Die Fronius Energiezelle leistet, als umweltfreundlicher Wasserstofflieferant, einen wesentlichen und nachhaltigen Beitrag zur Sicherung der Energieversorgung", erklärt Prokurist Mag. Heinz Hackl, Mitglied der Geschäftsleitung, Fronius International GmbH.

Über Gas:

Gas nimmt in der umweltbewussten Energieversorgung eine Schlüsselrolle ein: Die Energie der Zukunft lässt sich effizient und komfortabel fürs Heizen, die Warmwasserbereitung, Kälte- und Stromerzeugung und als Kraftstoff für Automobile einsetzen. Gas ist auch eine erneuerbare Energiequelle, die ohne Feinstaub und Partikel verbrennt und damit ein emissionsarmer Energieträger. Gas eignet sich hervorragend als Ersatz für Energieträger wie Holz, Holzabfälle, Erdöl oder Kohle, die höhere Umweltbelastungen verursachen.

