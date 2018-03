Preis für soziale Integration der ERSTE Stiftung erstmals auch an österreichische Organisationen verliehen

Bedeutendste zivilgesellschaftliche Anerkennung in Europa

Wien (OTS) - Projekte für eine menschlichere Gesellschaft aus 13 Ländern in Wien prämiert. Der erste Preis ging an das rumänische Projekt "Ich fürchte mich nicht!" des Vereins Little People. Vier österreichische Organisationen unter den Gewinnern:

KAMA - Kursangebote von Asylwerber/innen, Migrant/innen und Asylberechtigten (Wien)

Superar - Verein zur Förderung des aktiven gemeinsamen Musizierens, Singens und Tanzens von Kindern und Jugendlichen (Wien)

Zirkuscamp Srebrenica - Blohappat (Mühlbach am Hochkönig)

Willkommen im Leben, Hilfe für Babies und ihre psychisch erkrankten Mütter - Verein JoJo. Kindheit im Schatten (Salzburg)

Am 27. Juni 2013 wurden die Gewinner des Preises für soziale Integration der ERSTE Stiftung 2013 bekannt gegeben: 35 herausragende Projekte, die sich mit viel Engagement der Integration von Randgruppen in 13 zentral- und südosteuropäischen Ländern widmen. Über 700 internationale Vertreter der Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft sowie Medien applaudierten den Preisträgern im Rahmen einer festlichen Gala.

"Wir möchten mit diesem Preis jene großartigen Menschen öffentlich würdigen, die den Schwächsten in der Gesellschaft beistehen. Sie arbeiten oft mit geringen Mitteln und bis zur Erschöpfung, weil sie die Lebensumstände anderer Menschen ernst nehmen und nicht wie viele andere wegschauen. Selbst werden sie und ihre Arbeit aber selten ausreichend wahrgenommen!", sagte Doraja Eberle, Vorstandsvorsitzende der ERSTE Stiftung.

Von denen lernen, die sich um andere sorgen

Zum ersten Mal haben auch österreichische Organisationen an der Ausschreibung teilgenommen. Vier von ihnen wurden ausgezeichnet, darunter drei Projekte, die vorwiegend mit Kindern arbeiten. "In Österreich denkt man beim Wort Integration meistens unmittelbar an Migrantinnen und Migranten. Es geht aber auch um Armut, um Isolation, um Ungerechtigkeit, um Krankheit. Wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der die Menschen einander achten, müssen wir uns um alle benachteiligten Menschen sorgen", so Eberle. "Wir ehren jene, die das auf vorbildliche Weise tun, und sind dankbar, von ihnen lernen zu können."

Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Rudolf Hundstorfer, unterstrich dies mit der Bemerkung, dass alle Finalisten für den Preis für soziale Integration herausragende Beispiele für zivilgesellschaftliches Engagement seien: "Gerade in Zeiten der Globalisierung, der verstärkten europäischen Integration, aber auch anlässlich der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen setzt dieser Preis ein Zeichen für gesellschaftliche Solidarität und soziale Gerechtigkeit."

Alle Finalisten sind Mitglieder der wohl größten Gemeinschaft von sozial engagierten Initiativen in Europa geworden. Sie werden in die NGO-Akademie der ERSTE Stiftung eingeschrieben und so in den nächsten zwei Jahren an einer Reihe von Weiterbildungskursen in den Bereichen Fundraising, Public Relations, Organisationsentwicklung etc. teilnehmen. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld von insgesamt 616.000 Euro sowie Unterstützung bei der Medienarbeit für einen Zeitraum von zwei Jahren von Experten, die ihr Möglichstes tun werden, um diese Projekte ins Rampenlicht zu rücken.

Weiteres Bildmaterial sowie nähere Informationen zu den Gewinnerprojekten stehen hier bereit:

www.erstestiftung.org/downloads/efasi2013

Preis für soziale Integration der ERSTE Stiftung 2013

Der Preis zeichnet seit 2007 außerordentliche, innovative und nachhaltige Sozialprojekte von hoher Qualität aus. Alle zwei Jahre können sich integrative Projekte aus folgenden 13 Ländern Zentral-und Osteuropas bewerben: Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Österreich, Republik Moldau, Rumänien, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn.

2013 wurden ein 1. Preis, ein 2. Preis, zwei 3. Preise und 26 Ehrenpreise von einer internationalen Jury aus 136 Finalisten ausgewählt. Die Jury erkannte außerdem vier Sonderpreise zu. Den Gewinner des Practitioners' Award haben die Finalisten selbst aus ihrer Mitte gewählt. Insgesamt haben sich beinahe 2.000 Organisationen mit ihren Projekten beworben. Alle Finalisten wurden persönlich besucht und evaluiert.

Webportal des Preises: www.socialintegration.org.

Die österreichischen Siegerprojekte:

Dritter Preis (Euro 25.000): KAMA - Kurse von Asylwerber/innen, Migrant/innen und Asylberechtigten (Wien)

Im Rahmen des Projekts von KAMA gestalten und leiten Asylwerber/innen, Migrant/innen und Asylberechtigte verschiedene Kurse (z.B. Kochen, Tanzen oder Gärtnern), die gegen eine freie Spende der breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Dank dieser Kurse haben Asylwerber Arbeitsplätze gefunden, Sprachbarrieren überwunden und neue Freunde gefunden, sind nicht mehr isoliert. www.kama.or.at

Sonderpreis der Jury (Euro 16.000): Superar - sing.dance.succed (Wien)

Superar wurde mit dem Ziel gegründet, mithilfe von Musik und Tanz soziale Integration zu fördern. Der Verein bietet Kindern und jungen Menschen hochwertige Musik- und Tanzausbildung, integriert in den täglichen Schulstundenplan - und ermöglicht außerdem regelmäßige öffentliche Auftritte. www.superar.eu

Sonderpreis der Jury (Euro 16.000): Zirkuscamp Srebrenica, Kulturverein Blohappat (Mühlbach am Hochkönig)

400 Kinder (5 bis 18 J.) unterschiedlicher Nationalitäten und Religionen, die durch den Krieg in Bosnien und Herzegowina körperlich und seelisch verwundet wurden, nehmen im Rahmen des Zirkuscamps Srebrenica an Workshops teil.

Practitioners' Award (Euro 16.000): Verein JoJo - Kindheit im Schatten, "Willkommen im Leben" (Salzburg)

Der Verein JoJo - Kindheit im Schatten unterstützt Mütter, die unter einer psychischen Erkrankung leiden, bei der Versorgung ihrer Kinder, bis diese drei Jahre alt sind. Frauen werden von Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen begleitet und lernen, mit ihren Kindern richtig umzugehen und ihr Leben während der Schwangerschaft und danach zu organisieren. www.jojo.or.at

ERSTE Stiftung

Die ERSTE Stiftung ist im Jahr 2003 aus der Ersten Österreichischen Spar-Casse hervorgegangen. Sie ist Hauptaktionärin der Erste Group. Die ERSTE Stiftung investiert in die gesellschaftliche Entwicklung in Österreich und Zentral- und Südosteuropa. Sie unterstützt soziale Teilhabe und zivilgesellschaftliches Engagement, sie fördert die Begegnung der Menschen und das Wissen um die jüngere Vergangenheit einer Region, die sich seit 1989 erneut im Umbruch befindet. Als operative Stiftung entwickelt sie eigenständig Projekte in den drei Programmen Soziales, Kultur und Europa.

www.erstestiftung.org

Rückfragen & Kontakt:

ERSTE Stiftung Kommunikation:

Alexandra Rosetti-Dobslaw

Tel. +43 664 838 7784

alexandra.rosetti-dobslaw @ erstestiftung.org