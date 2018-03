Lopatka: Absage an EU-Angstmacher!

Staatssekretär Lopatka bei 28 "DARUM EUROPA" Veranstaltungen mit 2.000 österreichischen Arbeitnehmern im Gespräch über die EU

Wien (OTS) - Mit dem Abschlusstermin bei der Post AG in Wien ist die DARUM EUROPA Tour von Staatssekretär Reinhold Lopatka in die Zielgerade eingebogen. "Das Thema EU nicht den Angstmachern zu überlassen und auch die kritisch eingestellte Bevölkerung zu erreichen, war der Grundgedanke dieser Informationstour. Mein Ziel war es, vor dem 1. Juli 28 Unternehmen in allen Bundesländern zu besuchen, um mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern über die EU und aktuelle Europafragen zu diskutieren", informierte Staatssekretär Lopatka.

Als Zielvorgabe war die Zahl 28 bewusst gewählt, denn am 1. Juli 2013 wird Kroatien als 28. Mitgliedsland der Europäischen Union beitreten. Mit der DARUM EUROPA Tour erreichte der Staatssekretär zwischen November 2012 und Juni 2013 mehr als 2.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 100 Führungskräfte. Ziel war es dabei, Fakten zu vermitteln und in einer offenen Diskussion mit Missverständnissen aufzuräumen.

"Es war mir ein persönliches Anliegen mit Fakten die Vorteile der Mitgliedschaft Österreichs in der EU darzustellen: 6 von 10 Euro verdienen wir in Österreich durch Exporte, 70 Prozent unserer Exporte gehen in den EU-Raum. Seit unserem Beitritt 1995 wurden unsere Exporte verdreifacht und jährlich 13.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Den TeilnehmerInnen war bewusst, dass wir in Europa wettbewerbsfähig bleiben müssen, um mit 7 % der Weltbevölkerung im globalen Wettkampf mit China, Indien und den USA weiterhin 25% der Wirtschaftsleistung zu erbringen, damit wir uns unser europäisches Lebensmodell leisten können", informierte der Staatssekretär.

"Es gibt bei den Bürgerinnen und Bürgern viele Fragen und auch Sorgen in Bezug auf die EU und den Euro, die ernst genommen werden müssen. Es gibt aber auch einen klaren Wunsch nach mehr und besser verständlicher Information. Die EU wird als komplexes Gebilde fernab vom Bürger wahrgenommen und es ist klar, dass technische Debatten über EFSF, ESM oder Six-Pack schwer nachvollziehbar sind. Die Menschen wünschen sich auch mehr direkte Gesprächspartner, die Fragen beantworten können. Schon allein um die vielen Fragen zu beantworten, haben sich die vielen Kilometer durch ganz Österreich für mich gelohnt und ich danke den Unternehmern, die das ermöglicht haben", so Lopatka und weiter: "Das sehe ich auch als klaren Auftrag an alle Ebenen der Politik, sich verstärkt dem Thema EU zu widmen und die Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren. Die EU-Gemeinderäte Initiative des Außenministeriums geht da genau in die richtige Richtung".

"Ich habe auch wertvolle Erkenntnisse gewonnen: Egal ob es ein international tätiges Großunternehmen oder ein familiär geführter mittelständischer Betrieb war, bei allen war erkennbar, dass sie die Chancen des europäischen Marktes zu nutzen gewusst haben und dadurch Arbeitsplätze sichern und ausbauen konnten. Es war für mich deutlich zu sehen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Chancen ihrer Unternehmen in der EU und dadurch die wichtige Rolle der EU erkannt haben", so Lopatka.

Die DARUM EUROPA Informationstour wurde von der Wirtschaftskammer Österreich, der Industriellenvereinigung und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund unterstützt. Bei den Veranstaltungen nahmen auch Vertreter der Gemeinden wie Bürgermeister, Nationalrats- und Landtagsabgeordnete und auch Europaabgeordnete teil. Wegbegleiter waren auch Botschafter von EU Mitgliedstaaten wie Frankreich und Deutschland, die den Staatssekretär bei vielen Veranstaltungen unterstützten, um Einblicke in die Sichtweise ihrer Heimatstaaten zu geben. Auch der kroatische Botschafter präsentierte die EU-Sicht des 28. Mitgliedstaates.

