Wenn Bahn, dann WESTbahn

Schienen-Control bestätigt in ihrem Bericht: Nicht nur in Sachen Pünktlichkeit hat die WESTbahn die Nase vorn - dort aber ganz besonders

Wien (OTS) - Der Fahrgastbericht 2012 der Schienen-Control fasst es kurz und bündig zusammen: "Auf der Westbahnstrecke, wo sich WESTbahn und ÖBB-Personenverkehr AG als Mitbewerber gegenüberstehen, erzielte die WESTbahn eine bessere Pünktlichkeit" (lt. Fahrgastbericht 2012, S. 9).

Auf folgender Abbildung gemäß Publikation der Schienen-Control sind die unterschiedlichen Pünktlichkeiten der Fernverkehrszüge der Mitbewerber abzulesen.

(Siehe Bildanhang)

"Pünktlichkeit ist das UM UND AUF im Bahnverkehr - damit werden sichere Anschlüsse garantiert, die Erreichbarkeit von Terminen wie geplant ermöglicht und der Kunde fühlt sich damit stressfrei und relaxed. Daher war es vom ersten Tag weg unser zentrales Ziel einfach die Nummer 1 bei der Pünktlichkeit in Österreich im Fernverkehr zu sein", so Dr. Erich Forster, Geschäftsführer der WESTbahn Management GmbH..

"Jetzt zeigt der Bericht der Schienen-Control eindrucksvoll, dass die WESTbahn unangefochten und mit weitem Abstand die Poleposition der Pünktlichkeit im österreichischen Fernverkehr besetzt. Aber auch neben hoher Pünktlichkeit ist die WESTbahn hinsichtlich der Zufriedenheit der Kunden eine Klasse für sich", unterstreicht Forster den Bericht der Schienen-Control. Lediglich drei Beschwerden brachten Fahrgäste im Jahr 2012 zur Schlichtungsstelle der Schienen-Control. (lt. Fahrgastbericht 2012, S. 25)

"Der Schienen-Control Bericht zeigt eindeutig, dass sich der Bedarf an Schlichtung abseits der WESTbahn als neuer privater Anbieter abspielt", so Dr. Erich Forster.

"Unser Ziel ist es, durch die persönliche Betreuung durch unsere Stewardessen und Stewards im Zug Beschwerden ganz zu vermeiden - und wenn doch etwas schief läuft, was nie gänzlich zu vermeiden ist, dann gilt der Grundsatz einfach im Sinne des Kunden zu entscheiden" -beschreibt Dr. Erich Forster den Ansatz der WESTbahn.

Die WESTbahn zeigt sich auch bei der Erstattung der Tickets kulant. So erstattet sie einem Fahrgast ein nicht benütztes Ticket gebührenfrei. "Der Kunde kommt schlicht gut davon, wenn er WESTbahn fährt. Das liegt neben bestem Service an Bord und der Pünktlichkeit, auch an den günstigen Tarifen", so Dr. Erich Forster. Und das gilt auch jetzt im Sommer ganz besonders mit dem BESTpreis Holiday -Montag bis Donnerstag gibt es wieder Sonderpreise im Vorverkauf im Internet und in Trafiken. Ab 9,90.- komfortabel WESTbahn fahren.

Seit Mitte Dezember 2011 verkehrt die WESTbahn neben der ÖBB-Personenverkehr AG auf der Strecke Wien West und dem deutschen Grenzbahnhof Freilassing (über Salzburg).

