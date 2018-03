LK NÖ: GAP-Einigung schafft Planbarkeit für Österreichs Bauern

Minister Berlakovich erreichte akzeptables Ergebnis

St. Pölten (OTS) - "Ich bin froh, dass wir endlich ein inhaltliches Ergebnis zur Gemeinsamen Agrarpolitik bis 2020 haben, mit dem wir weiterarbeiten können - dass wir ein für Österreich brauchbares erzielt haben, ist nicht zuletzt unserem Bundesminister Nikolaus Berlakovich zu verdanken. Er hat aus der schwierigen Ausgangslage und den unzähligen Verhandlungen unter neuen Vorzeichen - durch die erstmalige Mitbestimmung des Parlaments - das Maximale herausgeholt und Durchhaltevermögen bewiesen", kommentiert Herman Schultes, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, den GAP-Beschluss.

"Ob bei der Anerkennung der Leistungen aus dem ÖPUL für das Greening, der Möglichkeit des Eiweißpflanzen-Anbaus auf ökologischen Vorrangflächen oder die Bestätigung der Ländlichen Entwicklung als österreichischen Trumpf im EU-Reigen: Berlakovich hat vor dem Hintergrund schwieriger Ausgangsbedingungen konsequent verhandelt", meint der LK-Präsident.

Österreichs Handlungsspielraum voll ausschöpfen -Investitionsprogramm fixieren

"Die europäischen Weichen sind gestellt. Jetzt geht es daran, die nationalen Möglichkeiten bestmöglich auszuschöpfen. So wie unsere Bauern Erntesaison haben, muss die Politik jetzt den Boden bis 2020 im Detail aufbereiten. Das von Bauernbund, Kammern und Ministerium vorgeschlagene 'Österreichische Regionalmodell' ist der Humus für eine fruchtbare Entwicklung. Es wird einen sanften Übergang von der geltenden zur neuen Programmperiode bei den Direktzahlungen ermöglichen. Mit der Ausgestaltung zukunftsträchtiger Maßnahmen in der Ländlichen Entwicklung, wie etwa einem klaren Bekenntnis zur Investitionsförderung, können wir den Acker bestmöglich bestellen. Hier gilt es jetzt, national so schnell als möglich die für die gesamte Konjunktur wichtige Investitionsförderung zu mobilisieren. Das schafft Zukunft für unsere Betriebe und die Wirtschaft im ländlichen Raum", fordert Schultes. "Die Bedingungen für das Übergangsjahr müssen ehest möglich fixiert werden, weil: unsere Bauern denken über den 31.12.2013 weit hinaus."

Nationaler Schulterschluss für 50:50-Kofinanzierung

"So wie die GAP nur nach Beschluss des neuen Finanzhaushalts umgesetzt werden kann, so brauchen die heimischen Bauern das dringende Bekenntnis der österreichischen Regierung für eine 50%ige Kofinanzierung der EU-Gelder in der Ländlichen Entwicklung. Manche wollen uns das streitig machen. Wer eine bäuerliche und nachhaltige Landwirtschaft in einem lebendigen ländlichen Raum will, muss sich auch mit Taten dazu bekennen", adressiert Schultes an alle Parlamentsparteien. Eine wertschöpfungsorientierte, produzierende und gleichzeitig umweltverträgliche Landwirtschaft ist im Sinne der österreichischen Bevölkerung. Trotz Wahlkampfgeplänkel sollten daher die notwendigen politischen Schritte hierfür zwischen den Fraktionen außer Streit gestellt werden", meint Schultes

Der Agrarausschuss des Europaparlaments hat nach zähen Verhandlungen am 26.06. die erzielte Einigung der EU-Agrarminister abgesegnet. Die offizielle Zustimmung des Parlaments soll nach dem Beschluss des Budgets im September/Oktober 2013 erfolgen.

