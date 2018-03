IKT-Offensive könnte 10.000 neue Arbeitsplätze schaffen

Unternehmen fordern Investitionen in IKT zur Ankurbelung der Wirtschaft - IKT ist stärkster Wirtschaftswachstums-Faktor

Wien (OTS) - Beim heutigen "2. IKT-Konvent" der "INTERNETOFFENSIVE ÖSTERREICH" sprachen sich rund 200 Vertreter der heimischen IKT-Wirtschaft für eine massive Investitionsoffensive in IKT aus. "Es ist klar erkennbar dass jene Staaten, die die IKT-Entwicklung ihres Landes überproportional fördern, zu deutlich besseren volkswirtschaftlichen Ergebnissen kommen als andere", so Ing. Rudolf Kemler, ÖIAG-Vorstand und Präsident der Internetoffensive Österreich. Als Beispiel führte Kemler die Entwicklung der "Top-fünf" IKT-Nationen nach dem NRI (Networked Readiness Index) an: "Österreich belegt den Platz 19, deutlich hinter der Nummer eins, Finnland, gefolgt von Singapur, Schweden, Niederlande und Norwegen. Österreich muss hier zur Führungsgruppe dringend aufschließen. Die Entstehung von 10.000 neuen Arbeitsplätzen und 1.000 neuen IKT-Unternehmen in den kommenden 5 Jahren ist realistisch." Kemler fordert daher von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft eine erhöhte Kraftanstrengung, in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Unternehmensgründungen, Infrastrukturausbau und Anwendungsförderungen die Projekte der Prioritätenkataloge der INTERNETOFFENSIVE umzusetzen um die Ziele erreichen zu können.

"100 Millionen Euro investiert in den Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur bedeutet 1.500 neue Arbeitsplätze. Dabei ist es nicht vorrangig, den Breitbauausbau mit Mitteln der Öffentlichen Hand zu finanzieren, sondern jene regulatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen, die Investitionen in diesem Bereich langfristig attraktiv machen", so Dr. Hannes Ametsreiter, Vizepräsident der Internetoffensive Österreich.

"Die heimische Telekommunikationslandschaft hat von der Marktkonsolidierung von vier auf drei Anbieter deutlich profitiert. Nun ist es aber wichtig, den Breitbandausbau im ländlichen Raum, besonders durch Mobilfunk, voranzutreiben. Wichtig ist auch eine ausgewogene Diskussion des Themas Netzneutralität. Die Freiheit des Internets braucht vor allem auch gut ausgebaute Netze. Die dazu notwendigen hohen Investitionen in neue Frequenzen und neue Netze müssen von den Betreibern zurückverdient werden können. Dazu braucht es die Möglichkeit, Produkte mit unterschiedlichen Leistungs- und Qualitätsmerkmalen anzubieten zu können.

"Über einen wichtigen Fortschritt der Bundesregierung in Richtung "top Gesundheits-Nation" weiß Mag. Peter Niederleithner, CEO von Raiffeisen Informatik Consulting und Leiter des Gesundheitsarbeitskreises der INTERNETOFFENISVE ÖSTERREICH zu berichten: "Mit der Verabschiedung des ELGA-Gesetzes ist von der Bundesregierung im letzten Jahr eine wichtige Voraussetzung für den Schritt in Richtung "top IKT-Nation" getan worden. Nun gilt es, die sozialen und gesundheitpolitischen Vorteile für die Menschen in diesem Land erlebbar und verfügbar zu machen. In einigen Jahren werden wir dann nicht nur die Lebensqualität der Menschen gesteigert haben, sondern auch das Gesundheitssystem effizienter und kostengünstiger gemacht haben".

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4335

