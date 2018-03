Mit Olafur Eliasson war gestern Abend, am 27. Juni, ein Weltstar der Kunst zu Gast in Linz.

Linz (OTS) - Der begehrte Künstler ließ es sich trotz seines dichten Terminkalenders nicht nehmen, bei der Europa-Premiere einer seiner Installationen persönlich dabei zu sein.

Der dänisch-isländische, in Kopenhagen und Berlin lebende Künstler arbeitete bereits für die Stadt New York, für die Tate Modern in London und ist auf der ganzen Welt mit seinen aufsehenerregenden Projekten präsent. Besonders freut sich das LENTOS daher, dass Eliasson im Jubiläumsjahr, in dem das Museum sein 10-jähriges Bestehen feiert, sich die Zeit nahm, in Linz eine seiner spektakulären Licht-Installationen zu realisieren.

Mehr als 400 Personen, darunter Sammler und Galeristen des Künstlers, kamen zur Eröffnung der LENTOS Schau, in der Sua fogueira cósmica (Dein kosmisches Lagerfeuer), 2011, zum ersten Mal in Europa zu sehen ist.

LENTOS Direktorin Stella Rollig brachte ihre Freude über das Projekt und die Anwesenheit des Künstlers in Ihrer Ansprache zum Ausdruck.

Die Aufmerksamkeit der Gäste erregten auch die Little Suns, ein weiteres Projekt von Eliasson, das in der Ausstellung präsentiert wird. Jeder Kauf einer dieser kleinen solarbetriebenen Lampen hilft, dass Little Suns in Regionen der Welt ohne Elektrizität zu erheblich günstigeren Preisen erstanden werden können.

Ebenfalls eröffnet wurde die Ausstellung "Time Traps" der deutschen Fotografin und Videokünstlerin Heike Baranowsky, bei der das LENTOS wieder erfolgreich mit der Kunsthalle Nürnberg kooperierte. Direktorin Ellen Seifermann war dafür extra nach Linz angereist. Noch bis 18. August 2013 ist die Schau mit mehreren Videos und Fotografien im Untergeschoss des LENTOS zu sehen.

Bis 22. September 2013 taucht Olafur Eliassons dynamische Lichtinstallation den 800 qm großen Saal des LENTOS in ein faszinierendes Farbenmeer. Little Suns sind um Euro 20,- im LENTOS Shop erhältlich.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4252

Rückfragen & Kontakt:

Nina Kirsch, Tel.: 0732 7070 3603, nina.kirsch @ lentos.at,