BMUKK: Zahl der AHS/BHS-Berechtigungen von NMS-AbsolventInnen steigt um 10 Prozentpunkte

Rund 58% der SchülerInnen der Neuen Mittelschule schaffen die Berechtigung zum Aufstieg in eine AHS/BHS. Das ist ein Plus von 10,1 Prozentpunkten gegenüber der bisherigen Hauptschule.

Wien (OTS) - Eine Erhebung der Landesschulinspektoren des BMUKK bei den bundesweit 243 Standorten der Neuen Mittelschule, an denen heuer zum Schulschluss Abschlussklassen die vierjährige Neue Mittelschule beenden, zeigt einen erfreulichen Trend: Von 13.423 SchülerInnen der Abschlussjahrgänge dieser 243 Standorte, erreichen heuer 7.779 ein Zeugnis, mit dem sie zum Aufstieg in eine AHS oder BHS berechtigt sind. Das sind 57,95 % aller AbsolventInnen - ein Plus von 10,14 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.

Der Vergleich zum Abschlussergebnis des Jahres 2011/12 an diesen 243 Standorten zeigt einen starken Anstieg bei den Berechtigungen zum Besuch Höherer Schulen: Von 12.933 AbsolventInnen an diesen Standorten erreichten im Vorjahr 6.183 AbsolventInnen oder 47,81 Prozent die Berechtigung für den AHS/BHS-Besuch.

67 von diesen 243 Standorten waren die "Pionier-Schulen", die schon im Vorjahr den ersten Abschlussjahrgang als NMS hervorbrachten - hier erreichte der 2. Jahrgang einen praktisch identen Wert mit den AbsolventInnen des 1. Jahrgangs von 53,3 Prozent.

Eine entsprechende Tabelle ist auf www.bmukk.gv.at downloadbar.

