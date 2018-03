Schulschluss: BZÖ-Bucher/Haubner: Lehrer sollen in den Ferien Gratisnachhilfe erteilen

Wien (OTS) - BZÖ-Bildungssprecherin Ursula Haubner und BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher verlangen anlässlich der heutigen Zeugnisverteilung in Ostösterreich, dass alle Schüler, die zu einer Nachprüfung antreten müssen, in den Ferien Gratisnachhilfe durch Lehrer erhalten sollen. "Die Eltern müssen für private Nachhilfe immer tiefer in die Tasche greifen. Österreichs Eltern geben laut Arbeiterkammer im Jahr 101 Millionen Euro für Nachhilfe aus. Pro Familie fallen 679 Euro (2012: 670) an Nachhilfekosten pro Jahr an. Generell ist zu beobachten, dass sich immer weniger Eltern die teure Nachhilfe leisten können. Damit wird eine inakzeptable soziale Bildungsbarriere aufgebaut, denn nur mehr wohlhabende Eltern werden sich die Nachhilfe für ihre Kinder weiter bezahlen können. Das BZÖ fordert deshalb die Umsetzung seines Vorschlages nach Gratis-Nachhilfe für Schüler durch Lehrer. Das Angebot soll für all jene Schüler gelten, die zu einer Nachprüfung antreten müssen. Starten soll die Gratis-Nachhilfe spätestens zwei Wochen vor den Nachprüfungen. Das würde den Eltern und Schülern massiv helfen, sie entlasten und es könnten mit Sicherheit mehr Schüler in die nächste Klasse aufsteigen", so Haubner und Bucher.

Laut brandneuer IFES Studie im Auftrag der Arbeiterkammer sind in Österreich 210.000 Schüler auf Nachhilfe angewiesen, das entspricht 21 Prozent Anteil. 40.000 Kinder und Jugendliche die Nachhilfe bräuchten, bekommen sie nicht, vor allem, weil die Eltern sie nicht bezahlen können - so konnten sich nur acht Prozent der Familien mit einem Haushaltseinkommen unter 1.600 Euro netto Nachhilfe für ihr Kind leisten, aber 58 Prozent der Familien mit mehr als 2.500. Weitere 50.000 Schüler weichen auf Gratis-Nachhilfe durch Geschwister, Freunde oder Klassenkollegen aus. Dabei kommt die Idee, Nachhilfe zu nutzen, nicht immer von den Familien selbst: 13 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen dies von der Schule nahegelegt wurde. Problematisch ist auch, dass viele Eltern die sich keine Nachhilfe leisten können, selbst ihren Kindern wenig oder gar keine Lernhilfe geben können. Umgerechnet leisten Eltern bei der Lernunterstützung ihrer Kinder die Arbeit von 48.000 Vollzeitbeschäftigten, ihnen entgehen dadurch 82 Mio. Stunden an Freizeit. Wie erstmals in der Ifes-Befragung erhoben wurde, haben zudem zwei Drittel der Eltern fachliche Probleme bei ihrem Nachhilfelehrer-Dasein: 26 Prozent plagen sich in jedem Fach, 34 Prozent können ihren Kindern zumindest in einzelnen Fächern nur schwer helfen. Besonders benachteiligt seien dabei jene Eltern, die selbst nur eine geringe Bildung haben, und Wenigverdiener (unter EUR 1.600 Haushaltseinkommen).

Die beiden BZÖ-Politiker kündigen eine parlamentarische Initiative des BZÖ auf Umsetzung der Gratis-Nachhilfe durch Lehrer an. "Diese Verbesserung muss im hoffentlich endlich kommenden neuen, vereinheitlichten Lehrerdienstrecht berücksichtigt werden. Gleichzeitig muss es aber auch für die Lehrer Verbesserungen wie eine klare Definition der Tätigkeiten, Arbeitsplätzen an den Schulen, moderne Fort- und Weiterbildung sowie eine leistungsorientierte Bezahlung geben", betont Haubner. "Österreichs Bildungssystem liefert bei im internationalen Vergleich immensen Kosten maximal mittelmäßige Ergebnisse. Gerade sozial schwache Familien, aber auch der Mittelstand, können sich den teuren Ausgleich der durch das ineffiziente Schulsystem entstandenen Bildungsdefizite ihrer Kinder nicht mehr leisten - die soziale Durchlässigkeit verschwindet. Deshalb sollen Lehrer in einem ersten Schritt, im Sommer Gratisnachhilfe erteilen, denn es muss ja im Interesse jedes engagierten Pädagogen sein, dass die ihm anvertrauten Kinder und Jugendlichen, die ihnen gesteckten Bildungsziele erreichen und nicht auf der Strecke bleiben", so BZÖ-Chef Bucher.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ