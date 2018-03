Schwerpunktregatta der Piratenklasse an der neuen Donau

Wien (OTS) - Vergangenes Wochenende veranstaltete der Segelverein ASKÖ Floridsdorf im Segelzentrum Wien eine Schwerpunktregatta für Boote der Piratenklasse. Die Veranstaltung fand im Rahmen des Donauinselfestes statt. Die 24 TeilnehmerInnen aus Wien, Niederösterreich und Oberösterreich gingen mit zwölf Booten an den Start.

Sportstadtrat Christian Oxonitsch gab pünktlich um 14 Uhr das Startsignal für die erste Wettfahrt. "Ich wünsche allen TeilnehmerInnen viel Erfolg und Spaß. Ein großes Danke an den Segelverein ASKÖ Floridsdorf der diese Veranstaltung möglich gemacht hat", so Oxonitsch kurz vor dem Start.

Insgesamt fanden am Samstag drei und am Sonntag zwei Wettfahren mit einer Dauer von jeweils etwa 50 Minuten statt. Den 1.Platz erreichte die Mannschaft Walter Schaschl und Markus Kastanek vom Wiener Yachtclub (WYC). Die gewonnenen Punkte der TeilnehmerInnen fließen in die Gesamtwertung für die Bundesmeisterschaften ein. Die Klasse der Piraten feiert heuer ihr 75-jähriges Bestehen. Jedes Boot fasst zwei Personen und ist mit einem Vorsegel, Großsegel und einem Spinnaker ausgerüstet.

