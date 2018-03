Ferienzeit im Prater!

Ein unvergesslicher Erlebnistag im Prater - allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie, macht den Urlaub in Wien besonders attraktiv! Der Prater deckt viele Bedürfnisse ab:

Wien-Prater (OTS) - Ruhesuchenden bietet sich der grüne Prater als Erholungsoase an; Freunde der Wiener Küche werden in den Pratergastronomien bestens verwöhnt; zahlreiche spannende Attraktionen garantieren den Kick, den Adrenalin-Junkies suchen und da Familienfreundlichkeit im Prater groß geschrieben wird, gibt es für Familien mit kleinen und größeren Kindern zahlreiche Möglichkeiten für Familienspaß und Spiel.

Der Juli bietet zudem noch einige besondere Highlights:

Circus Louis Knie bis 21. Juli im Prater!

Lassen Sie sich in die zauberhafte Welt der Manage entführen und genießen Sie ein Circusprogramm voller Sensationen mit internationalen Artisten, mit Clowns und vielen Tieren.

Das Thai Festival vom 2.7. bis 7.7. auf der Kaiserwiese

Grand-Opening: Dienstag 2. Juli um 18:00 Uhr

Thailand im Herzen Wiens - thailändische Kulinarik, Kunst und Kultur hautnah erleben!

Bei 10 thailändischen Restaurantständen und Live-Koch-Shows kann man nicht nur thailändische Spezialitäten für sich entdecken sondern gleich auch deren Zubereitung erlernen.

Am Handwerksmarkt werden an 20 Ständen verschiedenste Produkte "made in Thailand" feilgeboten. Wer aber selbst Hand anlegen möchten, kann sich in der Kunst des traditionellen Handwerks üben und seinen persönlichen thailändischen Schirm gestalten. Die traditionelle Thai Massage darf hier natürlich auch nicht fehlen und garantiert einen entspannten Ausklang.

Das Kulturprogramm bietet neben einer Ausstellung und den traditionellen Tänzen mit über 30 Tänzern, auch Kampfkunstvorführungen wie Thaiboxen, Schwert- und Stockkampf und vieles mehr.

Es gibt auch was zu gewinnen: Beim Gewinnspiel werden 4 Flugtickets nach Thailand verlost!

Infos unter: www.praterservice.at

Babymassage richtig gemacht!

Wann: 3. Juli 2013 in der Praterfee

Wie helfe ich den Kleinen bei Blähungen und Koliken? Bei diesem Workshop lernen Eltern unter qualifizierter Anleitung, wie sie ihr Baby mit der richtigen Massage bei Koliken unterstützen können.

Infos unter: www.praterservice.at

Kolariks Gartenkonzert: Harry Prünster & Band

Wann: 4. Juli 2013 in der Luftburg

Gute Laune Musik dazu frisch zubereitete kulinarische Highlights -Urlaubsatmosphäre schlechthin! Das erwartet die Besucher am 4. Juli beim Gartenkonzert.

Maracatu "Quebra Baque Austria" - Brasilien lässt grüßen!

Wann: 20 Juli 2013 ab 18:00 Uhr

Vom Schweizerhaus über die 1. Mai Straße bis zum Riesenradplatz ziehen die brasilianischen Musiker und Capoeira-Tänzer. Lassen Sie sich von den heißen Rhythmen aus dem Nordosten Brasiliens mitreißen!

Euro-Info-Tour

Wann: 25. und 26. Juli ab 18:00 Uhr

Der Euro Bus macht am Riesenradplatz halt! BesucherInnen können sich hier über die Sicherheitsmerkmale der neuen 5-Euro-Banknote informieren lassen.

Die Prater Service GmbH, ein Unternehmen der Stadt Wien, ist für die Verwaltung des Standortes Prater verantwortlich. Zukünftig wird sich die Prater Service GmbH vermehrt des Marketings und der Maßnahmen im Bereich der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, zur Unterstützung der Praterunternehmer und der Standortentwicklung, annehmen. Ziel der Prater Service GmbH ist die Erhöhung des Qualitätsniveaus, die Verbesserung des Erscheinungsbildes sowie die Steigerung der Attraktivität und der Wirtschaftsleistung des Vergnügungsparks. Schluss (ss)

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Sonja Soukup

presse @ praterservice.at

Tel: 0664 / 844 38 99