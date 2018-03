Schwerpunkt Außenwirtschaft 2012/2013

Neuausgabe in der Buchreihe mit Fokus auf "Exportfinanzierung in der Krise" von WKO und OeNB erstmals vorgestellt

Wien (OTS) - Nach sechs turbulenten Jahren hat die Finanz- und Wirtschaftskrise die Welt noch immer fest im Griff. Der Euroraum befindet sich in der Rezession, der Welthandel schwächelt, die Unsicherheit bei Unternehmen wächst - und mittendrin ist Österreich. Wie gut können österreichische Exporteure im internationalen Wettbewerb mithalten? Gefährdet Basel III die Vergabe von Exportfinanzierungen? Und wie sehen die künftigen Rahmenbedingungen für den Export aus?

All diese brennenden Fragen wurden heute bei einem Workshop in der Wirtschaftskammer Österreich anlässlich der Buchpräsentation diskutiert. Die Autoren von "Schwerpunkt Außenwirtschaft 2012/2013", u.a. Experten aus der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Wirtschaftskammer und dem WIFO, standen dabei einem interessierten Fachpublikum Rede und Antwort. Neben aktuellen Themen wie dem EU-US-Freihandelsabkommen wurde auch dem diesjährigen Spezialthema "Exportfinanzierung in der Krise" viel Platz eingeräumt.

"Schwerpunkt Außenwirtschaft" erscheint heuer zum zweiten Mal. Als Herausgeber fungieren die OeNB und die Wirtschaftskammer Österreich. Experten, Journalisten, Studenten und die interessierte Öffentlichkeit finden auf über 200 Seiten umfassende Analysen, Statistiken und Hintergrundberichte zum Waren- und Dienstleistungshandel, Direktinvestitionen, Handelsabkommen und Exportfinanzierungen.

Die neue Ausgabe von "Schwerpunkt Außenwirtschaft 2012/2013" kann kostenfrei im pdf-Format über die Homepages von WKÖ und OeNB oder käuflich als Druckexemplar im Buchhandel bezogen werden.

Ernest Gnan, Ralf Kronberger (Hg.)

Schwerpunkt Außenwirtschaft 2012/2013

Exportfinanzierung in der Krise

facultas.wuv 2013, 226 Seiten

ISBN 978-3-7089-1053-6

Download-Links:

http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=738278&dstid=0

http://www.oenb.at/de/presse_pub/period_pub/volkswirtschaft/Aussenwir

tschaft/schwerpunkt_aussenwirtschaft.jsp#tcm:14-248531

Herausgeber:

Oesterreichische Nationalbank

Referat Pressestelle

Tel.: (+43-1) 404 20-6666

http://www.oenb.at

Rückfragen & Kontakt:

Oesterreichische Nationalbank

Dr. Christian Gutlederer

Pressesprecher

Tel.: (+43-1) 404 20-6900

christian.gutlederer @ oenb.at

www.oenb.at