Wiener Fotomarathon 2013

Bereits zum 10-ten mal findet der Wiener Fotomarathon statt und beim

diesjährigen Jubiläum des größten Fotomarathons der Welt wartet auf

die Teilnehmer ein besonderer Leckerbissen. Als Hauptpreis winkt

eine Fotoreise für zwei ins tiefste Norwegen zu den einzigartigen

Nordlichtern.



Es werden übrigens wieder an die 2.000 Teilnehmer aus dem In- und

Ausland erwartet, die sich mit geladener Kamera aufmachen, die 24

vorgegebenen Themen innerhalb von 12 Stunden zu fotografieren.

Alternativ kann man auch am leichteren Halbmarathon teilnehmen (12

Fotos in 12 Stunden)



Datum: 14.9.2013, 09:00 - 21:00 Uhr



Ort:

Messe Wien Foyer A

Messeplatz 1, 1020 Wien



Url: http://www.fotomarathon.at/Wien



Rückfragen & Kontakt:

fotografie.at

Helmut Sulzberger

Tel.: +43 1 319 63 33 0

news @ fotografie.at

http://www.fotografie.at