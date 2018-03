Karlheinz Töchterle gratuliert Peter Patzak und István Szabo

Wissenschaftsminister bei der 10. Filmgala der "Freunde der Filmakademie Wien" - Preise an zwei ausgezeichnete Filmschaffende - Film ist Stärke an heimischen Unis

Wien (OTS) - Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle gratuliert Peter Patzak und István Szabó, die beide gestern Abend mit dem - bewusst namenlos gehaltenen - Preis der "Freunde der Filmakademie Wien" ausgezeichnet wurden. Den feierlichen Rahmen bot die mittlerweile zehnte Filmgala der "Freunde der Filmakademie Wien", zu der sich wieder zahlreiche namhafte Gäste des österreichischen Films versammelt hatten, darunter Michael Haneke, Klaus Maria Brandauer, Götz Spielmann, Bibiana Zeller, Eva Herzig, Nicole Beutler und Georg Riha. "Der österreichische Film hat gerade in den vergangenen Jahren an internationaler Strahlkraft gewonnen - dazu tragen ausgezeichnete Lehrende wie Peter Patzak und István Szabo an unseren Kunstuniversitäten wesentlich bei", betonte Töchterle. Ebenso unterstrich er das Engagement des "Vereins der Freunde der Filmakademie Wien", der junge Filmschaffende an der Filmakademie Wien gezielt fördert und damit ein "Motor der heimischen Nachwuchsförderung für Filmschaffende" ist. Töchterle dankte Dr. Elisabeth Freismuth, Sektionschefin im Wissenschaftsministerium, für deren Engagement als Präsidentin des Vereins der Freunde der Filmakademie Wien.

Der Filmregisseur Peter Patzak wurde 1945 in Wien geboren und studierte Kunstgeschichte, Psychologie und Malerei. Bekannt wurde er vor allem mit der für den ORF produzierten Serie "Kottan ermittelt". Seit 1993 ist er Professor an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. István Szabó, geboren 1938 in Budapest, trug maßgeblich zum in den 1960er Jahren begründeten neuen ungarischen Film bei. 1981 erhielt er für sein Filmdrama "Mephisto" den Oscar in der Kategorie bester fremdsprachiger Film mit Hauptdarsteller Klaus Maria Brandauer. In zwei weiteren Filmen wirkten Szabó und Brandauer zusammen: 1985 "Oberst Redl" und 1988 "Hanussen". Besonders erfreulich ist für Töchterle, dass Peter Patzak und István Szabó ihre profunde Kenntnis und reichhaltige Erfahrung an junge Filmschaffende weitergeben "und den Film auch zu einer Stärke der österreichischen Unis machen. Professionelle Einblicke machen Appetit auf mehr und es ist genau dieser Appetit, der dem österreichischen Film so gut tut", so Töchterle. Dabei können die Studierenden auch internationale Luft schnuppern, werden doch immer auch internationale Größen wie etwa Luc Bondy, Jan Mojto, Ron Howard, Stephen Frears, Fernando Meirelles oder Peter Morgan an die Filmakademie eingeladen.

