VP-Hefelle: Problem Praterstern endlich auch der Bezirksvorstehung bewusst

Allerdings überwiegt bei Rot-Grün noch die Schönfärberei

Wien (OTS) - "Wir nehmen zur Kenntnis, dass die rot-grüne Mehrheit im Bezirk ein Alkoholverbot auf dem Praterstern nicht will und dieses daher zumindest vorerst nicht umgesetzt werden wird", so der Leopoldstädter VP-Bezirksrat Paul Hefelle in Reaktion auf die gestrige Sitzung der Sozialkommission.

Für die ÖVP sei es bereits ein kleiner Teilerfolg, dass der Antrag auf ein Alkoholverbot von der Bezirksvertretung in die Sozialkommission zugewiesen worden war. Das Großaufgebot an Experten und mit der Problematik beschäftigten Personen in der Sitzung sei zusätzlich ein Beleg dafür, dass "Bezirksvorsteher Karlheinz Hora zumindest erkannt hat, dass am Praterstern keineswegs alles paletti ist", so Hefelle weiter.

"Vertreter der Wiener Linien, der ÖBB, der Sucht- und Drogenkoordination Wien, der MA 48, der Landespolizeidirektion und der Magistratsdirektion Geschäftsbereich Sicherheit haben wortreich dargelegt, warum sie ein Alkoholverbot ablehnen. Ein bisschen seltsam nur, dass sie bei den internationalen Beispielen lediglich auf jene Städte verwiesen haben, wo die Sache nicht funktioniert hat, während sie best-practice-Beispiele in Städten wie Hamburg geflissentlich unter den Tisch fallen haben lassen", so der VP-Bezirksrat.

"Ein bisschen Schönfärberei war bei den Darstellungen über den Hotspot Praterstern freilich auch dabei", so der Bezirksrat weiter:

"Denn bei allem Respekt vor den Leistungen der vor Ort beschäftigten Institutionen: Einen merkbaren Rückgang der Konflikte und eine Entspannung der Situation wie von den gestern Anwesenden behauptet konnten weder wir noch die Passanten bisher feststellen", so Hefelle.

"Wir stehen nach wie vor zu unserer Forderung nach einem Alkoholverbot, werden aber in den nächsten Monaten ganz genau beobachten, wie sich die Sachlage entwickelt. Laut Andrea Jäger von der Sucht- und Drogenkoordination ist die Lage ja schon jetzt deutlich besser geworden, auch wenn wir dies bisher nicht wahrnehmen konnten", sagt Hefelle.

Ärgerlich waren für die VP-Fraktion Andeutungen, wonach die Befürworter des Alkoholverbotes kein Mitleid und Verständnis für sozial Schwache und vom Schicksal gebeutelte Personen haben. "Bei allem Mitleid und Verständnis für die Betroffenen: Man ist nicht gleich ein böser Mensch, nur weil man der Mehrheitsbevölkerung unangenehme Zustände anspricht und Politik nicht primär als Lobbyismus für Minderheiten ansieht", so Hefelle.

"Wir warten jedenfalls ab, wie sich die Situation entwickelt und werden die Verantwortlichen zu gegebener Zeit an ihre ein bisschen schönfärberischen Ausführungen in der gestrigen Sozialkommission erinnern", so Hefelle abschließend.

