Aviso: Samstag, 29. Juni: Kanzlertour 2013 - Werner Faymann zu Besuch in Kärnten

Bundeskanzler in Klagenfurt und Feistritz/Drau im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern

Wien (OTS/SK) - Die Kanzlertour 2013 "Fürs Land. Durchs Land." führt Bundeskanzler Werner Faymann morgen, Samstag, 29. Juni 2013, nach Kärnten. Am Nachmittag besucht der Bundeskanzler gemeinsam mit Landeshauptmann Peter Kaiser die Landesmeisterschaft der Kärntner Feuerwehren in Feistritz/Drau. Am Abend sind Werner Faymann und Peter Kaiser in der Klagenfurter Messehalle zu Gast. Neben Ansprachen von Bundeskanzler Faymann und Landeshauptmann Kaiser besteht für die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit zum direkten Gespräch mit dem Bundeskanzler. Für beste musikalische Unterhaltung sorgen die "Edlseer". ****

Im Folgenden das Programm im Detail:

15:00 Uhr: Bundeskanzler Werner Faymann und Landeshauptmann Peter Kaiser besuchen die Landesmeisterschaft der Kärntner Feuerwehren in Feistritz/Drau (Drautalstadion, Sportplatzstraße, 9710 Feistritz/Drau)

19:00 Uhr: Beginn der Veranstaltung "Fürs Land. Durchs Land." in Klagenfurt (Messe Klagenfurt, Halle 5, Messeplatz 1, 9020 Klagenfurt)

19:45 Uhr: Reden von Landeshauptmann Peter Kaiser und Bundeskanzler Werner Faymann. Anschließend gibt es die Möglichkeit für persönliche Gespräche mit dem Bundeskanzler. (Schluss) mb/mis

