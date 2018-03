Wien Holding-Museen: Spaß und Action im Sommer

Abwechslungsreiches Programm für Kinder jeder Altersgruppe in den Sommerferien

Wien (OTS) - Im Mozarthaus Vienna geheime Botschaften der Zauberflöte entschlüsseln? Musikalische Phänomene im Haus der Musik erforschen? Einmal Popstar im Kunst Haus Wien sein? Mit Superman das Jüdische Museum Wien entdecken? Die Wien Holding-Museen bieten ein spannendes Programm für Kids in den Sommerferien an.

Mozarthaus Vienna

o Die Geheimnisse der Zauberflöte, 11. Juli 2013 von 14 bis 16 Uhr

Bis heute sind sich die schlausten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht sicher, was Mozart mit seiner Oper "Die Zauberflöte" genau sagen wollte. Welche geheimen Botschaften sind darin versteckt? Nach einer speziellen Führung und einem spannenden Workshop wird den Geheimnissen der Zauberflöte auf die Spur gegangen! Anmeldung erforderlich! Mit dem "wienspielt-Innere Stadt"-Heft für Kinder gratis, Erwachsene Euro 10,-

Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien, 01/512 17 91-30, www.mozarthausvienna.at

ticket@mozarthausvienna.at

Haus der Musik

Auch im Sommer lädt das Haus der Musik die jungen BesucherInnen zum Entdecken und Erleben in die Welt der Klänge ein. Im Juli und August finden zu den Kinderführungen am Samstag (14 Uhr) und Sonntag (10 & 14 Uhr) auch mittwochs (14 Uhr) Führungen statt. Bei diesen Führungen erfahren Kinder bei ihrem Rundgang durch das Klangmuseum spannende Geschichten aus der Musikwelt und lernen spielerisch musikalische Phänomene und klassische Komponisten kennen! Mit dem wienXtra-Ferienspiel-Pass jeden Mittwoch und Sonntag Kinderführungen zum halben Preis!

Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien, 01/ 513 48 50, www.hdm.at

Kunst Haus Wien

o "Popkonzert und Pferdekoppel" für Kinder von 10 bis 13 Jahren

19. bis 23. August 2013, täglich von 14 bis 16 Uhr

Linda McCartney fotografierte Rock- und Poplegenden wie Jimi Hendrix, Janis Joplin oder Bob Dylan. Ihre liebevoll eingefangenen Familienszenen aus dem Alltag der McCartneys zeigen Paul McCartney von einer ganz privaten Seite. Beim Rundgang durch die Ausstellung wird ein Blick auf die Bühne der Superstars und auch hinter den Vorhang geworfen. Im Atelier können Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen "Was wäre wenn... ich so berühmt wäre wie Justin Bieber oder Katy Perry?" In Collagetechnik wird das Leben als Popstar in schillernden Farben entworfen.

"Die Pflanzenkünstler" für Kinder von 6 bis 10 Jahren

o 3. Juli bis 28. August 2013, jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr

Im Kunst Haus Wien steht die Natur diesen Sommer ganz im Mittelpunkt:

Hundertwasser ließ nicht nur auf seinen Bildern kunterbunte Pflanzen wachsen - auch echte Häuser hat er so verschönert und begrünt, wie man am Museum selbst sehen kann. Bei einem Rundgang durch das Museum werden Ideen für den Workshop gesammelt. In der Fotoausstellung "Linda McCartney" wird das englische Landhaus der Familie McCartney mit endlosen Wiesen und vielen Tieren besucht. Im Atelier werden anschließend kleine Blumentöpfe kunterbunt mit Farben und Fliesen verziert und danach bepflanzt. Bei schönem Wetter können sich die Kinder auch im Garten des Kunst Haus Wien als echte Gärtner versuchen und ein Beet bepflanzen.

Anmeldung für Gruppen ab 8 Personen erforderlich!

Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien, 01/712 04 95-12, katharina.boehm @ kunsthauswien.com, www.kunsthauswien.com

Jüdisches Museum Wien

o Raus aus dem Museum 1. bis 4. Juli 2013, jeweils 10 - 14 Uhr

Den Museumsobjekten ist es in der Vitrine im jüdischen Museum zu langweilig! Was tun? - Ausbrechen! Gemeinsam mit dem Vermittlungsteam entdecken die BesucherInnen die "Protagonisten" und bauen die Objekte im Atelier nach. Anschließend erwecken sie sie zum Leben und inszenieren mit Fotos, Klängen und ihren Stimmen eine absurde Geschichte. Registrierung unter www.kinderunikunst.at

Was sieht Superman? 8. bis 12. Juli 2013, jeweils 14 - 16 Uhr

Was sieht Superman im Jüdischen Museum Wien? Erst begeben sich die jungen BesucherInnen in der Ausstellung "Alle meschugge?" in die bunte Welt der Comics. Anschließend wird Superman mit ins Museum genommen, damit er Lieblingsobjekte finden kann und gemeinsam wird eine abenteuerliche Museums-Geschichte entwickelt. Die Kinder zeichnen ihre eigenen Helden und nehmen die Comic-Produktionen mit nach Hause. (JMW, Dorotheergasse 11, 1010 Wien)

o Die Fantastischen Vier, 22. bis 26. Juli 2013, jeweils 14 - 16.30 Uhr

Dieses coole Programm für kreative Köpfe beginnt im Museum Judenplatz (Judenplatz 8, 1010 Wien). Vier mittelalterliche Objekte "verlassen" in Form von Fotos, Zeichnungen oder Cartoons das Museum. Im begehbaren Schaudepot (JMW, Dorotheergasse 11, 1010 Wien) findet dann die Suche nach neuen Freunden statt. Die gefundenen Dinge oder Situationen werden fotografiert oder gezeichnet. Kinder und eine erwachsene Begleitperson haben freien Eintritt! In Kooperation mit wienXtra!

o Chawer und Haberer! 5. August 2013, 14.00 Uhr

Gibt's eigentlich jüdische PfadfinderInnen? In der Ausstellung "Chawerim Chasak!" erzählt das Vermittlungsteam von der jüdischen Jugendbewegung "Haschomer Hazair" und was Chawerim und Haberer miteinander erleben und unternehmen. Das kreative Bastel-Programm dreht sich um hebräische Buchstaben, einen Feuer-Schriftzug, Fahnen und T-Shirts. (Dorotheergasse 11, 1010 Wien). Ab 8 Jahren. Kinder und eine erwachsene Begleitperson haben freien Eintritt! In Kooperation mit wienXtra!

Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen erforderlich!

Jüdisches Museum Wien, 1010 Wien, Tel.: +43 1 535 04 31 -130, www.jmw.at; kids.school @ jmw.at

Detaillierte Informationen zu den Programmpunkten sind auf der Website des jeweiligen Museums ersichtlich.

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Kladensky

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Wien Holding

Telefon: 01 408 25 69-29

E-Mail: a.kladensky @ wienholding.at

www.wienholding.at



Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding - Konzernsprecher

Telefon: 01 408 25 69-21

Mobil: 0664 82 68 216

E-Mail: w.gatschnegg @ wienholding.at

www.wienholding.at