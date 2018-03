VÖZ-Präsident Kralinger: "Reform-KV ist Vorbild für die Medienbranche"

KV ebnet Weg für Presseförderung mit Fokus auf Journalistenförderung

Wien (OTS) - Am Montag, dem 1. Juli, tritt der neue Kollektivvertrag für Journalisten in Kraft. Er schafft nach einer vierjährigen Verhandlungsdauer faire Arbeitsbedingungen, die für "Onliner" und Printjournalisten gleichermaßen gelten. Langfristig sollen damit die Redaktionskosten dem veränderten österreichischen Medienmarkt für Zeitungen und Magazine angepasst werden. Denn die Umsätze der VÖZ-Mitgliedsmedien würden laut internen Erhebungen seit der Wirtschaftskrise 2009 sinken, während die Personalkosten vor der KV-Reform jährlich um circa sechs Prozent gestiegen sind.

"Der KV-Alt mit seinen 15 Monatsbezügen, Durchschnittsgehältern von über 70.000 Euro und weiteren Privilegien stammt aus einer längst vergangenen goldenen Ära des Printjournalismus, lange vor der Einführung des Internets. Mit dem am Montag in Kraft tretenden Reformwerk zollen die Sozialpartner der Digitalisierung unserer Branche Tribut", betonte VÖZ-Präsident Thomas Kralinger und ergänzte:

"Der Reform-KV kann als Vorbild für andere Medienunternehmen in Österreich dienen."

Neben dem neuen KV hätten die VÖZ-Medienhäuser jedes für sich Strukturen verschlankt und Kosten abgebaut, erinnert Kralinger: "Die Presselandschaft musste in den vergangenen Jahren schmerzvolle Einsparungen kompensieren und dabei die Qualität der Berichterstattung halten." Um nun Qualität, Vielfalt und Unabhängigkeit des privaten Arms des heimischen Medienmarktes weiter zu sichern, brauche es einen substantiellen und raschen Ausbau der Presseförderung, der den Herausforderungen durch die Digitalisierung Rechnung trägt.

Das duale Mediensystem sei in Österreich außer Balance geraten:

"Während seit mehr als einem Jahrzehnt die Presseförderung gekürzt wird, wurden die ORF-Gebührenmittel zuletzt 2012 angehoben. Nach der Wahl muss das Pendel endlich auch in die andere Richtung ausschlagen. Die Zeitungen und Magazine müssen medienpolitisch an erster Stelle stehen. Schließlich haben die VÖZ-Medien mit dem Reform-KV den Weg für eine Presseförderung mit dem Fokus auf Journalismusförderung geebnet", unterstrich Kralinger. Die Neuordnung der Presseförderung mit dem Schwerpunkt auf Journalismusförderung wird von der Evaluierungsstudie, die im Auftrag des Medienstaatssekretariat erstellt wurde, favorisiert.

Rückfragen & Kontakt:

Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ)

Mag. Andreas Csar

Mobil: +43 664 33 29 419

Email: andreas.csar @ voez.at