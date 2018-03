Haimbuchner: Weg vom Billigst- zum Bestbieterprinzip

Ruinöse Preisschlachten gefährden tausende von Arbeitsplätzen

Linz (OTS) - Für einen neuen Weg bei Ausschreibungen öffentlicher Bauvorhaben spricht sich der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner aus. Konkret soll es ein Ende des Billigstbieter-Prinzips geben. Hinkünftig soll das Bestbieterprinzip Anwendung finden. "Es ist aus mehreren Gründen widersinnig, alleine den Preis zum ausschlaggebenden Kriterium bei öffentlichen Bauvorhaben zu bestimmen. Ein Blick in die Schweiz zeigt: Aus der Summe der Angebote wird ein Durchschnittspreis errechnet. Jener Anbieter, der diesem Wert am nächsten kommt, erhält den Zuschlag", so Haimbuchner. ****

"Kriterien wie Lieferfristen, Ausführungsdauer oder Qualität dürfen selbstverständlich nicht unter den Teppich gekehrt werden. "Der aktuelle Fall der Alpine zeigt, dass aggressivste Preispolitik dem Bürger am Ende des Tages doppelt teuer kommt: Zuerst werden Konkurrenten aus dem Markt gedrängt und müssen im schlimmsten Fall Mitarbeiter abbauen. Zeigt die Preispolitik in Form einer Insolvenz dann Wirkung, muss der Steuerzahler zig Millionen für Haftungen und sogenannte Konjunkturpakete aufbringen. " Sinnvoll sei das nicht, so Haimbuchner, teuer auf jeden Fall.

"Es wäre notwendig, aus dem Konkurs der Alpine Lehren zu ziehen, denn ruinöse Preisschlachten gefährden tausende von Arbeitsplätzen", schloss Haimbuchner. (schluss) bt

