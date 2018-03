Wiener Stadthalle: 55 Jahre Begeisterung

1plus1 Tickets für Peter Gabriel gewinnen

Wien (OTS) - Am Donnerstag haben viele Fans von Ex-Beatle Paul McCartney mit den 1plus1 Tickets den 55. Geburtstag der Wiener Stadthalle gefeiert. Heute geht die 1plus1 Jubiläumsaktion mit weiteren tausenden 1plus1 Tickets (2 Tickets zum Preis von 1) und vielen attraktiven Gewinnen weiter bis 31. Oktober 2013!

Jubiläum mit Peter Gabriel

Der nächste im Geburtstagsreigen der Wiener Stadthalle ist Peter Gabriel, einer der ersten Musik-Videokünstler und ehemals Frontman von Genesis. Am 3. Oktober ist er Back to Front auf seinem einzigen Österreich-Gig. Seine umjubelte Tour widmete er dem 25-Jahre-Jubiläum seines Erfolgsalbums "So". Die Originalhits eines Welterfolges werden in der Originalbesetzung von 1987 präsentiert: David Rhodes Gitarre, Tony Levin Bass, am Keyboard David Sancious und Manu Katché am Schlagzeug.

Ab sofort bis Mittwoch 10. Juli 2013 sind 1plus1 Tickets für Peter Gabriel zu gewinnen unter www.stadthalle.com/55jahre

Alle zwei Wochen werden auf www.stadthalle.com/55jahre neue Veranstaltungen vorgestellt, für die 1plus1 Tickets (2 Tickets zum Preis von 1) verlost werden. Die Teilnahme ist ab 27. Juni 2013, 18 Uhr online und an den Teilnahme-Terminal direkt an den Kassen der Wiener Stadthalle möglich.

Zusätzlich gibt es jeweils einen weiteren attraktiven Preis zu gewinnen, wie beispielsweise ein Cabrio-Wochenende, eine Eis-Party oder einen Taxi-Gutschein. Unter allen Teilnehmer/innen der Jubiläumsaktion (27. Juni bis 31. Oktober 2013, jeweils 18 Uhr) wird außerdem ein brandneuer Opel Adam im exklusiven Stadthallen-Design mit Subwoofer-Ausstattung verlost.

