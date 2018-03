VHS Wien: einwöchige Kindersommerakademien bringen Bildungsspaß im Juli und August

Kinder-Kreativ-Werkstatt und Hits for Kids ab 1. Juli

Wien (OTS) - Die Kindersommerakademien der VHS Wien bieten beginnend mit Juli wertvolle Eindrücke und Erlebnisse für alle Kinder von 6-10 Jahren. In den einwöchigen Akademien betreuen erfahrene KursleiterInnen die Kleinen beim Erkunden ihrer Kreativität, Bewegungsfreude und der Welt der Sterne und Naturphänomene. Die Freude am gemeinsamen Lernen steht dabei immer im Vordergrund. Den Auftakt beschreiten von 1. bis 5. Juli die VHS Landstraße (3., Hainburger Str. 29) mit der Kinder-Kreativ-Werkstatt und die VHS Erlaa (23., Putzendoplergasse 4) mit Hits for Kids. Die fächerverbindende Kinder-Kreativ-Werkstatt bietet in drei Modulen Kochen, Tanz/Bewegung sowie Zeichnen/Kreatives Gestalten an. Die ganze Woche nehmen die Kinder an allen drei Modulen teil, tanzen und bewegen sich in anregender Atmosphäre, bringen in der Kunstwerkstatt ihre Fantasien gestalterisch zum Ausdruck und lassen sich nach abwechslungsreichen Stunden die selbst gekochten Menüs schmecken. Bei Hits for Kids werden aktuelle Hits aus dem Radio zu einem Musical umfunktioniert, das von den Kindern gemeinsam erarbeitet und aufgeführt wird.

Von Himmel und Erde bis zu Sommer-Kreativ-Camp

Zusätzlich finden im Juli drei weitere Kindersommerakademien statt. Vom 15.-19. Juli können Kinder in der VHS KunstHandWerk (5., Schlossgasse 23) und von 26.-30. August an der VHS Landstraße ihrer Kreativität freien lauf lassen. Und die Sommerakademie Himmel, Erde, Feuer, Wasser der VHS Wiener Urania (1., Uraniastraße 1) beschäftigt sich vom 22.-26.Juli mit den Sternen und den Geschehnissen auf unserem Planeten. Aber auch Spiel und Tanz kommen dabei nicht zu kurz.

Weitere Informationen auf www.vhs.at oder am VHS Bildungstelefon unter 01/893 00 83.

Alle Sommerakademien im Überblick:

1.-5. Juli 2013

Kinder-Kreativ-Werkstatt

von 9 bis 13 Uhr

VHS Landstraße, 1030, Hainburger Str. 29

Alter: 6-10 Jahre (1.-4. Klasse Volksschule)

Kosten: Euro 145,-

Anmeldung und Information unter: 01/89 174 103 000 landstrasse @ vhs.at

www.vhs.at/landstrasse

1.-5. Juli 2013

Hits for Kids

8 bis 17 Uhr

VHS Erlaa, 1230, Putzendoplergasse 4,

Alter: 6-10 Jahre (1.-4. Klasse Volksschule)

Kosten: Euro 188,-

Anmeldung und Information unter: 01/401 25-60 kinderurlaub @ wien.kinderfreunde.at

www.wien.kinderfreunde.at

15.-19. Juli 2013

Sommer-Kreativ-Camp

Von 8 bis 17 Uhr

VHS KunstHandWerk, 1050, Schlossgasse 23

Alter: 8-12 Jahre

Preis: Euro 188,-

Anmeldung & Information unter: 01/401 25-60 kinderurlaub @ wien.kinderfreunde.at

www.wien.kinderfreunde.at

22.-26. Juli 2013:

Sommerakademie Himmel, Erde, Feuer, Wasser

Von 8 bis 17 Uhr

VHS Wiener Urania, 1010, Uraniastraße 1

Alter: 6-10 Jahre (1.-4. Klasse Volksschule)

Preis: Euro 188,-

Anmeldung und Information unter: 01/401 25-60 kinderurlaub @ wien.kinderfreunde.at

www.wien.kinderfreunde.at

26.-30. August 2013

Kinder-Kreativ-Werkstatt

von 9 bis 13 Uhr

VHS Landstraße, 1030, Hainburger Str. 29

Alter: 6-10 Jahre (1.-4. Klasse Volksschule)

Kosten: Euro 145,-

Anmeldung und Information unter: 01/89 174 103 000 landstrasse @ vhs.at

www.vhs.at/landstrasse

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Daniela Lehenbauer

Mediensprecherin

Tel.: 01/89 174-100 352

Mobil: 0650/820 86 55

E-Mail: daniela.lehenbauer @ vhs.at